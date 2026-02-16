Google pospone el cierre de Gmail: qué funciones cambian en 2026 y a quiénes afectan

Google decidió dar una tregua, pero el final ya está escrito. El cierre de funciones históricas de Gmail se postergó hasta 2026 , lo que obliga a miles de usuarios a revisar su configuración para no quedar desconectados. Si usás cuentas externas vinculadas o protocolos antiguos, el tiempo para actuar empezó a correr hoy.

La tecnología de correo electrónico está en plena transformación y Google está eliminando gradualmente las herramientas que considera obsoletas. Aunque el cronograma original era más agresivo, la empresa decidió retroceder y dar más tiempo a los usuarios para planificar la transición hacia sistemas más modernos y seguros.

Esta decisión afecta principalmente a quienes todavía utilizan el protocolo POP3 para recibir sus mensajes. Según los últimos informes, los nuevos usuarios podrán activar este sistema solo hasta el primer trimestre de 2026, momento en el cual la transición se considerará completada y el soporte desaparecerá de forma definitiva.

Para quienes ya tienen configurado POP3, el acceso seguirá disponible por un tiempo limitado durante el próximo año. Sin embargo, Google dejó en claro que este paradigma no tiene futuro dentro de su ecosistema. La recomendación oficial es no esperar hasta el último día para migrar los datos.

Una alternativa para quienes necesitan copias de seguridad locales es utilizar el protocolo IMAP. A través de este sistema, se pueden copiar los mensajes de las carpetas sincronizadas directamente a directorios locales, manteniendo la información a salvo sin depender de tecnologías que están por ser dadas de baja.

Qué es Gmailify y por qué el cambio te afecta directamente

Otro de los grandes cambios para 2026 es la descontinuación de "Gmailify". Esta función era vital para muchos, ya que permitía vincular cuentas de correo externas (como Outlook o Yahoo) para aprovechar las herramientas de Google, como los potentes filtros de spam y las notificaciones push.

A partir del cambio, estas cuentas de terceros dejarán de contar con las funciones adicionales de Gmail. Esto significa que si gestionás correos externos desde tu aplicación de Google, podrías empezar a recibir más correo no deseado o dejar de recibir alertas inmediatas en tu celular, ya que la integración dejará de ser compatible.

Cómo evitar que tu cuenta quede bloqueada

La solución que propone Google es el cambio inmediato a IMAP. Este protocolo es el estándar actual del sector y ofrece ventajas claras, como la sincronización de correos en tiempo real a través de múltiples dispositivos. Es decir, lo que borrás en tu celular se borra automáticamente en tu computadora.

Es fundamental que los usuarios con cuentas externas revisen su configuración con la debida antelación. De lo contrario, existe un riesgo real de que la bandeja de entrada quede totalmente inaccesible una vez que se complete el apagón tecnológico en 2026.

Las funciones que seguirán activas pese a los cambios

A pesar de estas bajas, Gmail seguirá manteniendo sus pilares de productividad y seguridad intactos. La plataforma continuará ofreciendo herramientas clave que los usuarios deben conocer para optimizar su día a día:

Gestión inteligente: El buzón principal seguirá organizándose automáticamente en categorías como "Promociones" o "Redes sociales".

Espacio de trabajo central: La integración total con Google Drive, Calendario y Meet permite gestionar reuniones y archivos sin salir del correo.

Seguridad máxima: Se mantiene el cifrado durante la transmisión, los filtros antispam y la autenticación de dos factores para proteger los datos.

Este proceso de modernización busca que la experiencia de usuario sea más fluida y segura, aunque implique dejar atrás herramientas que acompañaron a los internautas durante décadas.