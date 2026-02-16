Nueva alerta por tormentas con granizo en Mendoza: horario y zonas alcanzadas

Otra vez habrá que estar atentos al cielo: el lunes feriado estará marcado por la inestabilidad y la probabilidad de tormentas con granizo en varios sectores de Mendoza .

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy en el pronóstico del tiempo: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 20°C, la máxima rondará los 34°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas para horas de la tarde y noche de este lunes y hasta la madrugada del martes en:

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo , intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", señaló el SMN.

Y agregó: "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm , que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo".

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza (16/02/26)

Además, hay otra alerta amarilla por viento Zonda pero solamente para la zona baja de Malargüe.

Pronóstico del tiempo extendido para el martes y miércoles

Respecto al martes, también feriado por Carnaval, el reporte meteorológico anticipa: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche". La mínima será de 23°C, mientras que la máxima llegará a 36°C.

En cuanto al miércoles, se espera tiempo "parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste". La máxima alcanzará los 30°C.