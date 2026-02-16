16 de febrero de 2026 - 07:46

Nueva alerta por tormentas con granizo en Mendoza: horario y zonas alcanzadas

El domingo por la mañana, una tormenta sorprendió a miles de mendocinos. Durante el feriado habrá que estar precavidos, a juzgar por el pronóstico.

Lunes 16 de febrero: alerta por tormentas con granizo en Mendoza

Foto:

Los Andes
Alerta amarilla por tormentas en Mendoza (16/02/26)

Foto:

SMN
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Otra vez habrá que estar atentos al cielo: el lunes feriado estará marcado por la inestabilidad y la probabilidad de tormentas con granizo en varios sectores de Mendoza.

La caída de granizo sorprendió en varias zonas de Mendoza y en Rodeo de la Cruz fue de pequeño tamaño.

Una tormenta con granizo pequeño sorprendió al Gran Mendoza y a la zona Este

Por Redacción Sociedad
El fin de semana trae un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias por las noches. 

Se viene un domingo caluroso en Mendoza con probabilidad de tormentas: qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy en el pronóstico del tiempo: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 20°C, la máxima rondará los 34°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas para horas de la tarde y noche de este lunes y hasta la madrugada del martes en:

  • Capital
  • Godoy Cruz
  • Guaymallén
  • Maipú
  • Este de Las Heras
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • Junín
  • Rivadavia
  • Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato
  • General Alvear
  • Zona baja de San Rafael

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", señaló el SMN.

Y agregó: "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo".

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza (16/02/26)
Además, hay otra alerta amarilla por viento Zonda pero solamente para la zona baja de Malargüe.

Pronóstico del tiempo extendido para el martes y miércoles

Respecto al martes, también feriado por Carnaval, el reporte meteorológico anticipa: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche". La mínima será de 23°C, mientras que la máxima llegará a 36°C.

En cuanto al miércoles, se espera tiempo "parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste". La máxima alcanzará los 30°C.

