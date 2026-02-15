15 de febrero de 2026 - 11:51

Una tormenta con granizo pequeño sorprendió al Gran Mendoza y a la zona Este

El fenómeno se desató a media mañana afectando principalmente a Guaymallén, Maipú y Rivadavia. Se registraron lluvias intensas y caída de piedra pequeña, generando anegamientos temporales en algunas calles.

La caída de granizo sorprendió en varias zonas de Mendoza y en Rodeo de la Cruz fue de pequeño tamaño.

Foto:

x.com/Gabriel_Ruiz_ok
Los Andes | Redacción Sociedad
La mañana de este domingo en Mendoza se vio alterada por un cambio repentino en las condiciones meteorológicas. Pasadas las 9, el cielo se tornó gris y se desató una intensa lluvia que afectó diversos sectores del Gran Mendoza, y que se extendió luego hacia el este provincial.

El fenómeno, que comenzó con gran intensidad para luego disminuir, sorprendió a los vecinos con la caída de granizo de pequeño tamaño en varios distritos.

Zonas más afectadas

De acuerdo con los reportes de Defensa Civil y el monitoreo del Radar San Martín, las celdas de tormenta mostraron una evolución rápida. Los puntos donde se verificó mayor actividad de granizo pequeño y lluvia intensa fueron:

  • Guaymallén: Afectó especialmente al sur del departamento y distritos como Bermejo, Corralitos y Kilómetro 8.
  • Maipú: Se registraron precipitaciones intensas en Coquimbito y Gutiérrez, además de lluvias moderadas en Barrancas. En este departamento, la brevedad pero intensidad de la lluvia provocó desbordes momentáneos en algunas calles, los cuales drenaron rápidamente.
  • Zona Este: El fenómeno se sintió con fuerza en Reducción y La Libertad (Rivadavia), donde vecinos reportaron caída de piedra. También hubo registros de lluvias en Santa María de Oro y el centro de Rivadavia.

Otras zonas del área metropolitana, como Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Ciudad, también reportaron precipitaciones desde las 10.

Pronóstico y recomendaciones

Para el resto de la jornada, se espera un domingo caluroso con una máxima de 32° y una mínima de 21°. Aunque el sol alternará con las nubes, el escenario se mantendrá inestable con posibilidad de tormentas aisladas y vientos leves del sudeste.

Ante la posibilidad de nuevos núcleos activos, las autoridades recomendaron a la población evitar circular durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta, resguardar vehículos bajo techo y asegurar objetos sueltos en patios o balcones y mantenerse informado a través de canales oficiales, ya que las tormentas pueden intensificarse en pocos minutos de manera localizada.

