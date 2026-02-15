Una tormenta con granizo pequeño sorprendió al Gran Mendoza y a la zona Este

El fenómeno se desató a media mañana afectando principalmente a Guaymallén, Maipú y Rivadavia. Se registraron lluvias intensas y caída de piedra pequeña, generando anegamientos temporales en algunas calles.

La caída de granizo sorprendió en varias zonas de Mendoza y en Rodeo de la Cruz fue de pequeño tamaño.

La mañana de este domingo en Mendoza se vio alterada por un cambio repentino en las condiciones meteorológicas. Pasadas las 9, el cielo se tornó gris y se desató una intensa lluvia que afectó diversos sectores del Gran Mendoza, y que se extendió luego hacia el este provincial.

El fenómeno, que comenzó con gran intensidad para luego disminuir, sorprendió a los vecinos con la caída de granizo de pequeño tamaño en varios distritos.

Embed Lluviaiy fuerte con granizo acá en casa en https://t.co/qwc9AEuRXP la Cruz Guaymallén Mendoza pic.twitter.com/foXERD3cQV — ⛈Pedro.D. Vicare Lisanti. (@piedradari3) February 15, 2026 Zonas más afectadas De acuerdo con los reportes de Defensa Civil y el monitoreo del Radar San Martín, las celdas de tormenta mostraron una evolución rápida. Los puntos donde se verificó mayor actividad de granizo pequeño y lluvia intensa fueron:

Guaymallén: Afectó especialmente al sur del departamento y distritos como Bermejo, Corralitos y Kilómetro 8 .

Afectó especialmente al sur del departamento y distritos como . Maipú: Se registraron precipitaciones intensas en Coquimbito y Gutiérrez , además de lluvias moderadas en Barrancas . En este departamento, la brevedad pero intensidad de la lluvia provocó desbordes momentáneos en algunas calles , los cuales drenaron rápidamente.

Se registraron precipitaciones intensas en , además de lluvias moderadas en . En este departamento, la brevedad pero intensidad de la lluvia provocó , los cuales drenaron rápidamente. Zona Este: El fenómeno se sintió con fuerza en Reducción y La Libertad (Rivadavia), donde vecinos reportaron caída de piedra. También hubo registros de lluvias en Santa María de Oro y el centro de Rivadavia. Otras zonas del área metropolitana, como Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Ciudad, también reportaron precipitaciones desde las 10.

Pronóstico y recomendaciones Para el resto de la jornada, se espera un domingo caluroso con una máxima de 32° y una mínima de 21°. Aunque el sol alternará con las nubes, el escenario se mantendrá inestable con posibilidad de tormentas aisladas y vientos leves del sudeste.