Una tormenta con granizo pequeño sorprendió al Gran Mendoza y a la zona Este

La mañana de este domingo en Mendoza se vio alterada por un cambio repentino en las condiciones meteorológicas. Pasadas las 9, el cielo se tornó gris y se desató una intensa lluvia que afectó diversos sectores del Gran Mendoza, y que se extendió luego hacia el este provincial.
El fenómeno, que comenzó con gran intensidad para luego disminuir, sorprendió a los vecinos con la caída de granizo de pequeño tamaño en varios distritos.
Zonas más afectadas
De acuerdo con los reportes de Defensa Civil y el monitoreo del Radar San Martín, las celdas de tormenta mostraron una evolución rápida. Los puntos donde se verificó mayor actividad de granizo pequeño y lluvia intensa fueron:
- Guaymallén: Afectó especialmente al sur del departamento y distritos como Bermejo, Corralitos y Kilómetro 8.
- Maipú: Se registraron precipitaciones intensas en Coquimbito y Gutiérrez, además de lluvias moderadas en Barrancas. En este departamento, la brevedad pero intensidad de la lluvia provocó desbordes momentáneos en algunas calles, los cuales drenaron rápidamente.
- Zona Este: El fenómeno se sintió con fuerza en Reducción y La Libertad (Rivadavia), donde vecinos reportaron caída de piedra. También hubo registros de lluvias en Santa María de Oro y el centro de Rivadavia.
Otras zonas del área metropolitana, como Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Ciudad, también reportaron precipitaciones desde las 10.
Pronóstico y recomendaciones
Para el resto de la jornada, se espera un domingo caluroso con una máxima de 32° y una mínima de 21°. Aunque el sol alternará con las nubes, el escenario se mantendrá inestable con posibilidad de tormentas aisladas y vientos leves del sudeste.
Ante la posibilidad de nuevos núcleos activos, las autoridades recomendaron a la población evitar circular durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta, resguardar vehículos bajo techo y asegurar objetos sueltos en patios o balcones y mantenerse informado a través de canales oficiales, ya que las tormentas pueden intensificarse en pocos minutos de manera localizada.