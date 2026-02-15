Los vecinos eligieron a Martina como reina de la Vendimia 2026 de Godoy Cruz en una noche perfecta

Martina Rocío Arenas, representante de Las Tortugas se convirtió este sábado por la noche en la flamante reina de la Vendimia 2026 de Godoy Cruz. De esta manera, la soberana godoicruceña representará a su departamento en la 90 edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia y buscará llevar la corona y cetro nacional.

La virreina, en tanto. es Luna Puebla Pierpaoli , de San Francisco del Monte.

Ya conocidas las reinas de la Vendimia 2026 de Godoy Cruz y de Santa Rosa -ambas fueron coronadas este sábado por la noche-, solo resta que Lavalle elija a su representante en la fiesta programada para el próximo sábado, 21 de febrero . Y ya estarán confirmadas todas las candidatas aspirantes a la corona nacional.

La particularidad de la fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz -que tuvo lugar en el Parque San Vicente- es que no culminó con la elección de las jóvenes, sino con la coronación. Porque desde el jueves 12 y hasta el mediodía de este sábado 14 de febrero, fueron los propios vecinos y vecinas del departamento quienes votaron para elegir a su reina y virreina.

La edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia es especial para Godoy Cruz. Porque se cumplen 90 años de la primera celebración, que coronó a la godoicruceña Delia Larrive Escudero como soberana nacional en 1936 .

Por esto mismo es que la puesta en escena de la fiesta de la Vendimia 2026 de Godoy Cruz “Origen y Futuro” (escrita por Darío Anís y dirigida por Paula Giuffrida) celebró la identidad, la memoria y la proyección de la comunidad.

El espectáculo recorrió los valores que forjaron el entramado social y cultural del departamento, entre los que sobresalen el vínculo con la tierra, el trabajo colectivo, la herencia de los pueblos originarios, la inmigración, el rol fundamental de la mujer y la construcción de la vida comunitaria. Todo ello en torno a la cultura, el trabajo y la mesa compartida.

Estos elementos dialogaron en el acto con una mirada contemporánea, que incorporó la tecnología como herramienta expresiva y puesta al servicio del relato y la emoción.

A través de una puesta escénica de gran impacto visual y sonoro -donde convivieron la danza folclórica, tango, danza contemporánea y lenguajes urbanos-, “Origen y Futuro” construyó un puente entre tradición e innovación.

Respecto a la trama de la historia propiamente dicha, narró la historia de Ayelén, una joven trabajadora de una bodega local y quien ve alterada su rutina a partir de un inesperado accidente en su computadora.

Así, aquello que comenzó como un error técnico se transformó en una oportunidad. Porque, a partir de la información recuperada, Ayelén logró desarrollar un informe clave, que permitió optimizar la producción de vinos blend para la bodega.

En ese proceso, además, descubrió un mundo distinto al que conocía, donde la innovación, el conocimiento y la tradición se entrelazan. Y este nuevo vínculo no solo impacta en la calidad del vino, sino que también marcó un antes y un después en su futuro laboral.

Reina y virreina de la Vendimia 2026 votadas online en Godoy Cruz

Las soberanas de Godoy Cruz fueron elegidas online por los propios vecinos. El objetivo de la comuna fue reflejar el espíritu participativo de la comunidad y la voluntad de consolidar una Vendimia más cercana a la gente.

Todos los vecinos mayores de 18 años y con domicilio fijado en Godoy Cruz (según el padrón electoral) estuvieron habilitados para participar de la elección.

Reina: Martina Rocío Arenas (Las Tortugas).

Virreina: Luna Puebla Pierpaoli (San Francisco del Monte).