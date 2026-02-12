Arrancó la venta de entradas para la Vendimia 2026: precios y artistas por cada día

Con amplia expectativa por la grilla de artistas confirmada, este jueves arrancó la venta online de entradas para el Acto Central de laFiesta Nacional de la Vendimia 2026, programado para el sábado 7 de marzo, además de la repetición con recital de Luciano Pereyra (domingo 8) y los shows del Chaqueño Palavecino (lunes 9) y Abel Pintos (martes 10) en el teatro griego Frank Romero Day.
Desde las 13, quienes quieran asistir a Vendimia deben ingresar al sitio entradaweb.com.ar para adquirir sus tickets. En la página web, las diferentes fechas están agrupadas dentro de una misma pestaña con el afiche vendimial.
Los precios para el Acto Central (sábado 7 de marzo)
La gran noche con "90 cosechas de una misma cepa", bajo dirección de Pablo Perri, y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia tiene los siguientes valores según el sector:
Malbec: $42.000
Tempranillo (sectores 2, 3 y 4): $35.000
Cabernet Sauvignon / Tempranillo (1 y 5): $28.000
Chardonnay: $21.000
Bonarda: $14.000
Los artistas mendocinos invitados son Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.
Los precios para la repetición de Vendimia y Luciano Pereyra (domingo 8 de marzo)
Para el domingo 8 de marzo, que incluye la repetición del Acto Central y la presentación del cantante Luciano Pereyra, los precios son:
Malbec: $28.000
Tempranillo (sectores 2, 3 y 4): $28.000
Cabernet Sauvignon / Tempranillo (1 y 5): $21.000
Chardonnay: $14.000
Artistas mendocinos: las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.
Los precios para la noche del Chaqueño Palavecino (lunes 9 de marzo)
Malbec: $65.000
Cabernet Sauvignon / Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000
Tempranillo 1 y 5: $45.000
Chardonnay / Bonarda: $35.000
Además del Chaqueño Palavecino, se sumarán los shows de Euge Quevedo y LBC y La Re Pandilla.
No habrá repetición del espectáculo vendimial.
Los precios para la noche de Abel Pintos (martes 10 de marzo)
Malbec: $65.000
Cabernet Sauvignon / Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000
Tempranillo 1 y 5: $45.000
Chardonnay / Bonarda: $35.000
Además de Abel Pintos, se presentarán en vivo Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva.
Tampoco habrá repetición del espectáculo vendimial.
Abonos para las dos noches de Vendimia (sábado 7 y domingo 8 de marzo):
Malbec: $120.000
Cabernet Sauvignon: $100.000
Chardonnay: $60.000
Tempranillo 2, 3 y 4: $100.000
Tempranillo 1 y 5: $80.000
Bonarda: $60.000.
Canje de entradas para Vendimia 2026: desde cuándo
Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.
Vendimia 2026: cómo reservar y retirar entradas para personas con discapacidad
Desde la Subsecretaría de Cultura, junto a la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad, informaron que a partir del jueves 12 de febrero ya está habilitado el proceso de reserva y retiro de entradas para personas con discapacidad que deseen asistir a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y a su repetición.
Como cada año, el sector Torrontés estará destinado de manera exclusiva a personas con discapacidad que para reservar los tickets deberán completar un formulario que estará disponible el mismo día de la venta de entradas. Para acceder, hacé clic aquí.
El único requisito para acceder al beneficio será contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Una vez enviado correctamente, la persona solicitante recibirá una respuesta dentro de las 48 horas. Cabe remarcar que el formulario permanecerá habilitado hasta completar el cupo disponible.
Se entregarán dos entradas por persona: una destinada a la persona con discapacidad y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir únicamente una de las noches de los eventos vendimiales.
Las personas que hayan completado el formulario y recibido la confirmación por correo electrónico deberán retirar sus entradas entre los días lunes 23 al viernes 27 de febrero, de 8 a 15, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza.
Para el retiro de las entradas se deberá presentar DNI de la persona solicitante.