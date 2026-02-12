12 de febrero de 2026 - 13:04

Arrancó la venta de entradas para la Vendimia 2026: precios y artistas por cada día

Además del espectáculo "90 cosechas de una misma cepa", hay mucha expectativa por la combinación de folclore, balada romántica y cuarteto en los shows.

Artistas en Vendimia 2026: Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Euge Quevedo y la LBC

Artistas en Vendimia 2026: Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Euge Quevedo y la LBC

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con amplia expectativa por la grilla de artistas confirmada, este jueves arrancó la venta online de entradas para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, programado para el sábado 7 de marzo, además de la repetición con recital de Luciano Pereyra (domingo 8) y los shows del Chaqueño Palavecino (lunes 9) y Abel Pintos (martes 10) en el teatro griego Frank Romero Day.

Entradas para Vendimia 2026: dónde comprar para Luciano Pereyra, Abel Pintos y Chaqueño Palavecino 

Entradas para Vendimia 2026: dónde comprar para Luciano Pereyra, Abel Pintos y Chaqueño Palavecino

Por Redacción Espectáculos
Luciano Pereyra y Abel Pintos llegan a Vendimia 2026

Luciano, Abel y el Chaqueño Palavecino, los artistas confirmados para la Vendimia 2026

Por Redacción Espectáculos

Desde las 13, quienes quieran asistir a Vendimia deben ingresar al sitio entradaweb.com.ar para adquirir sus tickets. En la página web, las diferentes fechas están agrupadas dentro de una misma pestaña con el afiche vendimial.

vendimia 2026
Vendimia 2026: Abel Pintos, Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino se presentarán en el Frank Romero Day.

Vendimia 2026: Abel Pintos, Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino se presentarán en el Frank Romero Day.

Los precios para el Acto Central (sábado 7 de marzo)

La gran noche con "90 cosechas de una misma cepa", bajo dirección de Pablo Perri, y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia tiene los siguientes valores según el sector:

  • Malbec: $42.000
  • Tempranillo (sectores 2, 3 y 4): $35.000
  • Cabernet Sauvignon / Tempranillo (1 y 5): $28.000
  • Chardonnay: $21.000
  • Bonarda: $14.000

Los artistas mendocinos invitados son Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

Los precios para la repetición de Vendimia y Luciano Pereyra (domingo 8 de marzo)

Para el domingo 8 de marzo, que incluye la repetición del Acto Central y la presentación del cantante Luciano Pereyra, los precios son:

  • Malbec: $28.000
  • Tempranillo (sectores 2, 3 y 4): $28.000
  • Cabernet Sauvignon / Tempranillo (1 y 5): $21.000
  • Chardonnay: $14.000

Artistas mendocinos: las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

luciano pereyra
Luciano cantará el domingo 8 de marzo (repetición de Vendimia)

Luciano cantará el domingo 8 de marzo (repetición de Vendimia)

Los precios para la noche del Chaqueño Palavecino (lunes 9 de marzo)

  • Malbec: $65.000
  • Cabernet Sauvignon / Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000
  • Tempranillo 1 y 5: $45.000
  • Chardonnay / Bonarda: $35.000

Además del Chaqueño Palavecino, se sumarán los shows de Euge Quevedo y LBC y La Re Pandilla.

No habrá repetición del espectáculo vendimial.

El Chaqueño Palavecino llega al Festival Rivadavia Canta al País: 40 años de tradición y folclore transgeneracional . (La Voz)
El Chaqueño Palavecino estará el domingo 9

El Chaqueño Palavecino estará el domingo 9

Los precios para la noche de Abel Pintos (martes 10 de marzo)

  • Malbec: $65.000
  • Cabernet Sauvignon / Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000
  • Tempranillo 1 y 5: $45.000
  • Chardonnay / Bonarda: $35.000

Además de Abel Pintos, se presentarán en vivo Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva.

Tampoco habrá repetición del espectáculo vendimial.

Vendimia 2026: Maggie Cullen y Campedrinos, dos propuestas juveniles del folclore
Vendimia 2026: Maggie Cullen y Campedrinos, dos propuestas juveniles del folclore

Vendimia 2026: Maggie Cullen y Campedrinos, dos propuestas juveniles del folclore

Abonos para las dos noches de Vendimia (sábado 7 y domingo 8 de marzo):

  • Malbec: $120.000
  • Cabernet Sauvignon: $100.000
  • Chardonnay: $60.000
  • Tempranillo 2, 3 y 4: $100.000
  • Tempranillo 1 y 5: $80.000
  • Bonarda: $60.000.

Canje de entradas para Vendimia 2026: desde cuándo

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.

Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025
Espectáculo

Espectáculo "Guardiana del Vino Eterno" para celebrar la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025.

Vendimia 2026: cómo reservar y retirar entradas para personas con discapacidad

Desde la Subsecretaría de Cultura, junto a la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad, informaron que a partir del jueves 12 de febrero ya está habilitado el proceso de reserva y retiro de entradas para personas con discapacidad que deseen asistir a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y a su repetición.

Como cada año, el sector Torrontés estará destinado de manera exclusiva a personas con discapacidad que para reservar los tickets deberán completar un formulario que estará disponible el mismo día de la venta de entradas. Para acceder, hacé clic aquí.

vendimia entrada para personas con discapacidad
Vendimia 2026: entradas gratuitas para personas con discapacidad y un acompañante

Vendimia 2026: entradas gratuitas para personas con discapacidad y un acompañante

El único requisito para acceder al beneficio será contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Una vez enviado correctamente, la persona solicitante recibirá una respuesta dentro de las 48 horas. Cabe remarcar que el formulario permanecerá habilitado hasta completar el cupo disponible.

Se entregarán dos entradas por persona: una destinada a la persona con discapacidad y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir únicamente una de las noches de los eventos vendimiales.

Las personas que hayan completado el formulario y recibido la confirmación por correo electrónico deberán retirar sus entradas entre los días lunes 23 al viernes 27 de febrero, de 8 a 15, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza.

Para el retiro de las entradas se deberá presentar DNI de la persona solicitante.

