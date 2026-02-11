Entradas para Vendimia 2026: dónde comprar para Luciano Pereyra, Abel Pintos y Chaqueño Palavecino

Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 . Este jueves 12 de febrero, a partir de las 13 , se habilitará la venta oficial de entradas para la puesta en escena titulada " 90 cosechas de una misma cepa ".

Quienes quieran asistir deberán ingresar al sitio entradaweb.com.ar para adquirir sus tickets, tanto para el Acto Central (sábado 7 de marzo) como su repetición con Luciano Pereyra (domingo 8) y los shows del Chaqueño Palavecino (lunes 9) y Abel Pintos (martes 10) en el Teatro Griego Frank Romero Day .

La gran noche de elección y coronación de la Reina Nacional tendrá los siguientes valores según el sector:

La oferta artística de este año es variada y se extiende por tres noches. Para el domingo 8 de marzo (Repetición del Acto Central + Luciano Pereyra ), los precios son:

Lunes 9 y ,artes 10 de marzo (Noches de shows invitados - Sin repetición de Acto Central ): Para estas jornadas, que contarán con el Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo (lunes) y Abel Pintos junto a Ángela Leiva y Maggie Cullen (martes), los valores son más elevados:

Malbec: $65.000

$65.000 Cabernet Sauvignon / Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000

$55.000 Tempranillo 1 y 5: $45.000

$45.000 Chardonnay / Bonarda: $35.000

Vendimia Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo tocarán el lunes mientras que y Abel Pintos Ángela Leiva y Maggie Cullen lo harán el martes.

Abonos y canje de entradas

Para aquellos que deseen asistir a las dos primeras noches (sábado y domingo), se dispuso un abono especial que varía su precio dependiendo la ubicación:

Malbec: $120.000

$120.000 Cabernet Sauvignon / Tempranillo 2, 3, 4: $100.000

$100.000 Tempranillo 1 y 5: $80.000

$80.000 Chardonnay / Bonarda: $60.000

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.

Vendimia 2026: cómo reservar y retirar entradas para personas con discapacidad

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, junto a la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad, informaron que a partir del jueves 12 de febrero, desde las 9, se encontrará habilitado el proceso de reserva y retiro de entradas para personas con discapacidad que deseen asistir a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y a su repetición.

Como cada año, el sector Torrontés estará destinado de manera exclusiva a personas con discapacidad que para reservar los tickets deberán completar un formulario que estará disponible el mismo día de la venta de entradas a partir del jueves a las 9. Para acceder, hacé clic aquí.

vendimia entrada para personas con discapacidad Se entregarán dos entradas por persona, una para la persona con discapacidad y la otra para su acompañante.

El único requisito para acceder al beneficio será contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Una vez enviado correctamente, la persona solicitante recibirá una respuesta dentro de las 48 horas. Cabe remarcar que el formulario permanecerá habilitado hasta compeltar el cupo disponible.

Se entregarán dos entradas por persona: una destinada a la persona con discapacidad y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir únicamente una de las noches de los eventos vendimiales.

El retiro de entradas para personas con discapacidad

Las personas que hayan completado el formulario y recibido la confirmación por correo electrónico deberán retirar sus entradas entre los días lunes 23 al viernes 27 de febrero, de 8 a 15, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza. Para el retiro de las entradas se deberá presentar DNI de la persona solicitante.