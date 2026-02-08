Tupungato tiene reina de la Vendimia 2026: Micaela Galdame irá por la corona nacional

Tupungato ya tiene nueva soberana vendimial . Con 44 votos y en representación de Gualtallary, Micaela Galdame fue elegida reina departamental de la Vendimia 2026 y representará al departamento en la Fiesta Nacional, en el teatro griego Frank Romero Day, el próximo 7 de marzo.

En tanto, la virreina departamental es Delfina Cuello, quien representó a El Peral y obtuvo 27 votos . La elección se definió entre siete candidatas y como broche de oro de una noche que juntó espectáculo artístico y ceremonia de coronación .

Con este resultado, el cronograma vendimial provincial entra en su tramo final. Ahora resta conocer a las soberanas departamentales de Santa Rosa, Godoy Cruz y Lavalle , para completar la nómina de representantes que competirán por la corona nacional.

Durante la celebración, las soberanas salientes Julieta Renzi y Celina Flores, reina y virreina departamental de la Vendimia 2025, participaron del acto y fueron quienes entregaron sus coronas en el tradicional traspaso de atributos . Fue uno de los momentos más esperados de la noche y estuvo marcado por la emoción.

El acto central de la fiesta departamental de la Vendimia 2026 de Tupungato fue una puesta que combinó escenas artísticas y referencias a la memoria colectiva del departamento, en el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia . La dirección estuvo a cargo de Virginia Pili Paes y Héctor Gomina, con guion de Alicia Casares, y hubo más de 200 artistas en escena , con música interpretada en vivo y participación del elenco de teatro.

La propuesta se apoyó en el relato vivo de vecinos del departamento para construir y anclar las historias que luego fueron llevadas al guion. El hilo narrativo se sostuvo en una taberna del centro, que funcionó como escenario-base desde donde se abrieron conversaciones, recuerdos y anécdotas.

A partir de ese punto, el relato avanzó por distintos cuadros que recuperaron escenas transmitidas “de boca en boca”, con personajes inspirados en vecinos y referencias a prácticas y espacios reconocibles de Tupungato.

Entre los pasajes, se incluyó un cuadro dedicado a la inmigración y a las huellas culturales que forman parte de la identidad local. También hubo una escena vinculada al trabajo de finca: finqueras ingresaron a escena con una plegaria a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, en un pedido de protección para las viñas frente al granizo, acompañadas por música interpretada en vivo.

La puesta sumó además un bloque centrado en la educación, con referencias a los vínculos entre bodega y escuela y a la tradición de escuelas ambulantes.

El tramo histórico incluyó un cuadro dedicado al Libertador, Don José San Martín, puesto en escena a través de un malambo. Esto dio lugar al ingreso de la banda militar Talcahuano, que interpretó la Marcha de San Lorenzo seguida del Himno Nacional Argentino.

Tras el cierre del espectáculo artístico, la noche pasó hacia su instancia más esperada: la elección de la reina y la virreina Departamental.

Reina de la Vendimia 2026 de Tupungato

Micaela Galdame (Gualtallary). Tupungato 6

Virreina de la Vendimia 2026 de Tupungato

Delfina Cuello (El Peral)

Hoy se celebra la Fiesta Provincial del Adulto Mayor

Durante este domingo, Tupungato será sede de la Fiesta Provincial del Adulto Mayor. A partir de las 19:30, y con el nombre “Memoria de mis 90 años”, el escenario volverá a ser el Teatro Griego del Camping Municipal. El encuentro reunirá a delegaciones de los 18 departamentos de Mendoza para celebrar la trayectoria y vitalidad de las personas mayores.

El predio abrirá sus puertas a partir de las 11 -también sin costo- y habrá actividades recreativas, espacios verdes, canchas de tejo y sorteos. En tanto, a las 19.30 se realizará el sorteo de cifras habilitadas para la votación (también por DNI), mientras que el show artístico comenzará a las 21.

A las 22 tendrá lugar la coronación de la nueva Reina Provincial de los Adultos Mayores 2026.