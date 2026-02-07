La Ciudad celebró una Vendimia 2026 impecable que coronó a María Celeste Sammartino

Con la luna llena de testigo y un Parque Cívico completamente colmado, la Ciudad de Mendoza celebró su Vendimia 2026 con el espectáculo “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad”. Más de 10.000 vecinos, mendocinos y turistas se dieron cita frente al imponente escenario, en una noche que combinó tradición, despliegue tecnológico y un clima familiar muy cuidado.

El intendente Ulpiano Suarez fue el anfitrión de una velada que contó con autoridades provinciales y nacionales, reinas departamentales, la reina nacional de la Vendimia y representantes del cuerpo consular, además de un sector privado que acompañó la producción. El predio ofreció miles de sillas, amplios sectores de picnic, patio gastronómico, servicios sanitarios y un estricto operativo de seguridad que permitió disfrutar la fiesta con absoluta tranquilidad.

La previa comenzó a las 20.30, con el Parque Cívico convertido en una gran antesala de baile y expectativa. La DJ Juli Corrales, Albert La Troupe y La Banda Viajera fueron los encargados de encender el clima festivo, invitando al público a cantar y moverse mientras se presentaban las 10 candidatas a reina departamental.

Desde las 21 se habilitó la u rna para la votación popular y las hinchadas hicieron sentir su presencia: clubes, instituciones y familias llegaron con banderas, bombos y cánticos para alentar a sus representantes. El sistema de boleta única y el sorteo por terminación de DNI sumaron orden y transparencia a un ritual vivido con mucha pasión, pero siempre dentro de un marco de convivencia y control.

El acto central se abrió con la entrada de las soberanas 2025. Juliana Zalazar, reina saliente de la Ciudad , y su acompañante Germán inauguraron la fiesta con un baile que funcionó como gesto de despedida y agradecimiento. Luego llegaron las palabras de Juliana, cargadas de emoción y de agradecimiento.

Gerónimo, San Martín y las calles que cuentan la historia

“Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” propuso un viaje sensible por la memoria sanmartiniana y la identidad capitalina. El relato se centró en Gerónimo, un adolescente que se llevó Historia a marzo y que, desde el parral de su casa familiar, fue descubriendo la gesta de José de San Martín y de los héroes y heroínas que dieron nombre a muchas calles de la Ciudad.

VENDIMIA CIUDAD 26 2 El acto central ofreció un show de gran despliegue artístico y tecnológico, que fue aplaudido de pie por el público. Celeste Laciar/ Los Andes

A lo largo de 12 cuadros, el crecimiento personal del protagonista se vinculó con la evolución de una cepa plantada en el patio: una metáfora del proceso colectivo que requiere tiempo, cuidado y miradas diversas para transformarse en vino. La Mendoza del antiguo Valle de Huentata, la ciudad bosque actual y el legado del General San Martín se entrelazaron en escena, con guiños constantes a la vida cotidiana de la Capital Internacional del Vino.

Música en vivo, diversidad y escenas emblemáticas

Con más de 300 artistas seleccionados por casting, la puesta combinó danzas folclóricas, urbanas y contemporáneas, teatro y una fuerte presencia de la música en vivo. Uno de los momentos más celebrados fue la versión tanguera de “11 y 6”, de Fito Páez, interpretada por Diego Flores, que tiñó de melancolía y sutileza el escenario. La diversidad de ritmos funcionó como espejo de una Ciudad plural, donde conviven tradición y modernidad.

VENDIMIA CIUDAD 26 3 La puesta combinó coreografías, proyecciones y efectos especiales en un espectáculo de notable despliegue artístico y tecnológico. Celeste Laciar/ Los Andes

Otra escena profundamente emotiva fue la entrada de la Virgen de la Carrodilla, con una interpretación en vivo a cargo de Griselda López Zalba que silenció el Parque Cívico y arrancó un aplauso cerrado. El concepto escenográfico, con cinco niveles de altura, terminó de revelarse cuando toda la estructura se transformó en una impactante réplica del Cerro de la Gloria, apoyada en proyecciones 3D, láser, pirotecnia fría y un sofisticado sistema de sincronización de sonido, video e iluminación que brindó una experiencia inmersiva al público.

Voto cantado y coronación de María Celeste Sammartino

Pasadas las 23.20 llegó el momento del voto cantado. Cada sufragio se anunció en voz alta mientras las hinchadas respondían con cánticos y aplausos, en una definición especialmente reñida entre las candidatas de Andino Tenis Club, CECITyS y Club Mendoza de Regatas. La tensión festiva se respiró en todo el Parque Cívico, con la urna aún abierta y la mirada atenta del público.

Finalmente, el sistema de boleta única consagró como reina departamental de la Vendimia 2026 a María Celeste Sammartino, representante de Andino Tenis Club, mientras que Sofía Agustina Sosa Pucciarelli, de CECITyS, fue coronada virreina. Ambas recibieron los atributos de manos de Juliana Zalazar y Agustina Capó, en un abrazo cargado de lágrimas y gratitud. Así, entre banderas, abrazos y últimos brindis, la Ciudad cerró una vendimia que honró su pasado sanmartiniano para proyectar el futuro de las nuevas generaciones.

VENDIMIA CIUDAD 26 portada María Celeste Sammartino, representante de Andino Tenis Club, fue coronada reina de la Ciudad, mientras que Sofía Agustina Sosa Pucciarelli, de CECITyS, recibió los atributos de virreina, en esta gran fiesta de Ciudad. Celeste Laciar/ Diario Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 1 Momento de la coronación: Juliana Zalazar impuso los atributos vendimiales a María Celeste Sammartino, flamante reina de la Ciudad. Celeste Laciar/ Los Andes

En síntesis, a lo largo de la noche, el comentario fue unánime entre los vecinos: se trató de una fiesta impecable, con un guion original e interesante y un despliegue artístico a la altura de las grandes vendimias. La combinación de historia, tecnología, música en vivo y una puesta cuidada en cada detalle fue celebrada con aplausos de pie y elogios espontáneos al finalizar el espectáculo.

VENDIMIA CIUDAD 26 4 El Parque Cívico se vio completamente colmado por vecinos y turistas que se acercaron a vivir la Vendimia de la Ciudad 2026. Celeste Laciar/ Los Andes

Figuras presentes en la Vendimia de Ciudad

Los Andes registró la presencia de autoridades provinciales y municipales, junto a las reinas departamentales y la reina nacional de la Vendimia, que acompañaron el acto central desde las primeras filas. En las siguientes imágenes, un recorrido por quienes dijeron presente y compartieron con vecinos y turistas esta noche de celebración en el Parque Cívico.

VENDIMIA CIUDAD 26 5 La hinchada de Camila alentó sin parar con bombos, carteles y cánticos durante toda la elección de la reina de Ciudad. Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 6 El público de Martina también dijo presente, con una hinchada muy ruidosa que festejó cada voto cantado desde el palco. Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 7 Las reinas 2026 de Godoy Cruz, Junín, Guaymallén y Luján de Cuyo acompañaron la fiesta de Ciudad desde las primeras filas del Parque Cívico. Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 8 Las candidatas a la corona de Ciudad 2026 posaron juntas antes de la elección, en uno de los momentos más fotografiados de la noche Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 9 Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, acompañó la Vendimia de la Ciudad y compartió la fiesta junto a vecinos y turistas. Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 11 Juliana Zalazar, reina anfitriona de la Ciudad, se mostró feliz por la gran convocatoria y el clima de celebración en el Parque Cívico. Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 12 El Rey y la Reina provincial de la Solidaridad también dijeron presente, sumando su saludo y apoyo a la Vendimia de la Ciudad. Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 13 El intendente Ulpiano Suárez posó junto a los reyes de la Vendimia inclusiva, en una postal que celebró la diversidad y la inclusión. Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 14 La senadora nacional Mariana Juri, el intendente Ulpiano Suárez y su esposa, Daniela Furlan, acompañaron el acto central de la Vendimia de Ciudad. Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 15 María Celeste Sammartino no contuvo la emoción al ser proclamada nueva reina de la Ciudad de Mendoza 2026. Celeste Laciar/ Los Andes

VENDIMIA CIUDAD 26 16 Momento clave de la noche: Juliana Zalazar impuso la banda y la corona a María Celeste Sammartino, flamante reina de la Ciudad. Celeste Laciar/ Los Andes