De a poco, el calendario de Vendimias departamentales comienza a completarse en Mendoza, y todos los casilleros van sumando sus nombres propios con un objetivo final: llegar al cetro y la corona nacional de la Fiesta . Esta noche, viernes 6 de febrero, será el turno de la Ciudad de Mendoza, que elegirá a sus flamantes reina y virreina departamental de la Vendimia 2026 .

Sorpresa en la Fiesta de la Cosecha 2026: Las Pelotas tocará junto a Orquesta Filarmónica de Mendoza

Cómo comprar las entradas para ver a Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026

Con una propuesta que combina memoria, emoción y sentido de pertenencia, “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” es el nombre del acto central de la vendimia capitalina, que tendrá su broche de oro con la coronación de la sucesora de Juliana Zalazar en la corona de la Ciudad. También recibirá sus atributos la virreina, quien deberá suceder a Agustina Capó .

A partir de las 20.30 , en el predio verde del Parque Cívico (sobre calle España, entre Virgen del Carmen de Cuyo y Peltier), comenzará la celebración. Con entrada libre y gratuita , habrá además un patio gastronómico para acompañar la noche con sabores locales.

Ciudad elige esta noche a su reina de la Vendimia 2026 en el Parque Cívico: lo que hay que saber de la fiesta

La puesta en escena de "Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad" propone mirar al pasado para entender el presente y, a partir de ello, proyectar el futuro . El relato se estructura a través de Gerónimo , un adolescente que vive en la ciudad y que, en medio del ritmo cotidiano, inicia un viaje simbólico de autodescubrimiento . A lo largo de ese recorrido aparecen las figuras anónimas y fundamentales que abrieron caminos, imaginaron una patria posible y dejaron una huella imborrable en el territorio mendocino.

Dentro de este camino narrativo, se destaca una presencia central que funciona como emblema y vigía: la huella sanmartiniana , entendida no solo como legado histórico sino como brújula ética y cultural que atraviesa generaciones.

La Vendimia 2026 de la Ciudad de Mendoza constará de 12 cuadros, donde el crecimiento personal del protagonista se entrelaza con la evolución de una cepa plantada en el patio de su casa. Y, así como el vino necesita tiempo, cuidado y múltiples miradas, la identidad colectiva se construye de manera paciente y compartida también. Más teniendo en cuenta que la Ciudad de Mendoza es reconocida como Capital Internacional del Vino.

Vendimia Ciudad 1 Ciudad elige esta noche a su reina de la Vendimia 2026 en el Parque Cívico: lo que hay que saber de la fiesta Ciudad de Mendoza.

El espectáculo contará con más de 300 artistas en escena, entre bailarines, músicos y actores, quienes ensayan desde mediados de enero en la Nave Cultural. La música en vivo tendrá un rol protagónico dentro de la puesta, mientras que el diseño escenográfico -marcado por desniveles y múltiples planos-, aportará potencia visual y narrativa a la puesta.

“Esta Vendimia es volver a encontrarnos en el corazón de la gente con nuestra historia citadina, sanmartiniana de esencia y exquisita como tomar un vino en nuestra ciudad, Capital Internacional del Vino. Somos historia, presente y futuro que late ante cada esperanza de los vecinos y vecinas que día a día le dan sentido a la comunidad y se abrazan en el fragor de una cosecha que siempre está por venir”, destacó la autora y directora del espectáculo, María Laura Fuertes.

Vendimia Ciudad 2 Ciudad elige esta noche a su reina de la Vendimia 2026 en el Parque Cívico: lo que hay que saber de la fiesta Ciudad de Mendoza.

Las candidatas a la corona de la Vendimia 2026 en la Ciudad de Mendoza

Una vez finalizado el acto central de la fiesta de la Vendimia 2026 en la Ciudad de Mendoza, será el momento de elegir a la reina y virreina, quienes sucederán a Juliana Zalazar y Agustina Capó, respectivamente.

Son 10 las candidatas que buscarán representar a la capital provincial en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que se celebrará el sábado 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.

María Sol Vila – Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza.

María Sol Vila – Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza

Zoe Gatica– Club Mendoza de Regatas.

Zoe Gatica– Club Mendoza de Regatas.

María Celeste Sammartino – Andino Tenis Club.

María Celeste Sammartino – Andino Tenis Club

Martina Seiro – Club Social y Deportivo Barrio Cano.

Martina Seiro – Club Social y Deportivo Barrio Cano

Camila Paola Suárez – Club de Ajedrez Mendoza.

Camila Paola Suárez – Club de Ajedrez Mendoza

Sofía Agustina Sosa Pucciarelli – CECITyS.

Sofía Agustina Sosa Pucciarelli – CECITyS

Valentina Bianchinelli – Asociación Amigos Comisaría Cuarta.

Valentina Bianchinelli-Asociación Amigos Comisaría Cuarta

Amanda Victoria Belarde Coria – Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina (Regional Mendoza).

Amanda Victoria Belarde Coria – Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina (Regional Mendoza)

Malena Flavia Ponce Fornari – Club de Pesca Deportiva General San Martín.

Malena Flavia Ponce Fornari – Club de Pesca Deportiva General San Martín

Lara Florencia Pellegrini Tobares – Club de Leones Mendoza.