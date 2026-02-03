Tunuyán tiene candidata para la corona nacional de la Vendimia: Agustina Giacomelli es la reina departamental

Con 55 votos, Agustina Giacomelli (representante de FMZ 95.5) se coronó reina departamental de la Vendimia de Tunuyán 2026 siendo Pilar Serrani (Distrito Vista Flores) su virreina . Su fiesta, llevó el nombre de “VendimIA en el Tiempo” . Producida netamente por la comuna local y con artistas del departamento.

La celebración, que debió reprogramarse por una alerta de tormenta , logro tener la noche estelar este lunes 2 de febrero en el Anfiteatro Municipal. Pero esta Vendimia, que tiene raíz en el corazón de Valle de Uco, también tiene el Festival Nacional de la Tonada que corona a sus soberanas . De este modo, la reina nacional de la Tonada es Jazmín Riveros (Unión Vecinal Scaravelli), mientras que como virreina resultó electa Josefina Cantalejos (Distrito Los Chacayes).

La elección se resolvió por orden de mérito en un recuento único, del que participaron 12 candidatas . Según el esquema aplicado, la primera en cantidad de votos quedó proclamada como reina departamental de la Vendimia; la segunda, como reina nacional de la Tonada; la tercera, como virreina departamental de la Vendimia; y la cuarta, como virreina nacional de la Tonada.

En el tramo más protocolar de la noche, las soberanas salientes 2025 subieron al escenario para el traspaso de atributos a las nuevas electas. De este modo concluyó el mandato de las soberanas 2025: Naomí Giménez, Anna Rodríguez Perabó, Aixa Retamales y Lara Rajic , quienes hasta esa noche ostentaron los títulos de Reina y Virreina Departamental de la Vendimia y Reina y Virreina Nacional de la Tonada, respectivamente

En escena, “VendimIA en el Tiempo” comenzó con el registro habitual de una Vendimia departamental: protocolo, presentación y un clima reconocible para el público del anfiteatro . Pero ese inicio tuvo un quiebre como guiño artístico cuando una figura “tomó la señal” y el escenario quedó a oscuras: el predio entero entró en penumbras y, desde ese silencio, la puesta introdujo el giro que justificó su nombre .

A partir de allí, la Inteligencia Artificial empezó a cruzar el relato vendimial como recurso narrativo, tensando lo tradicional con una estética más contemporánea.

Los cuadros siguientes se apoyaron en coreografías de ritmo marcado y un recorrido musical que fue de lo latino a lo electrónico, en un pasaje que buscó dialogar con el presente sin desprenderse de la raíz y del pulso folclórico de la fiesta.

El guion y la dirección estuvieron a cargo de Hugo Morales, con producción general articulada por la Dirección de Cultura, a cargo de Sebastián Garay, en una apuesta sostenida por el intendente Emir Andraos para sostener una vendimia con talento local y recursos municipales.

Más de 185 artistas dieron vida a los cuadros de teatro, danza contemporánea y folclore, quienes se sumaron a los 13 cantantes, la banda en vivo con 6 músicos locales y los 4 talleristas municipales. El equipo técnico, en tanto, estuvo conformado por 30 personas, entre utileros y traspuntes.

Reinas Tunuyàn Tunuyán elige a su reina de la Vendimia, al ritmo de Coti y su clásica "Tonada" Gentileza

Un cierre a lo grande, con Coti

Después del escrutinio y el traspaso de atributos, la fiesta cambió de registro: luces más bajas, banda en vivo y el anfiteatro convertido en coro. Coti Sorokin cerró la vendimia con un set pensado para cantar: hits, estribillos y agite.

Las reinas y virreinas

Reina departamental de la Vendimia 2026 de Tunuyán: Agustina Giacomelli (FM Zeta 95.5).

Reina de la Tomada: Jazmín Riveros (Unión Vecinal Antonio J. Scaravelli).

Virreina departamental de la Vendimia 2026 de Tunuyán: Pilar Serrani (Vista Flores).

Virreina departamental de la Vendimia 2026 de Tunuyán: Pilar Serrani (Vista Flores).

Virreina de La Tonada: Josefina Cantalejos (Los Chacayes).