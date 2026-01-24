En una "Tierra de sueños", San Rafael elige a su representante para la Vendimia

Temporal con granizo en San Rafael, el día despúes: el reporte de daños y las calles y rutas que están intransitables

Con los dientes apretados y la mirada hacia el cielo, San Rafael se prepara para celebrar su “Tierra de Sueños”, el acto central de la Vendimia departamental, esta noche en el imponente teatro griego “Chacho” Santa Cruz.

Es que el clima parece haberse ensañado este enero con el departamento sureño y, tras un fuerte meteoro que el viernes 6 provocó fuertes daños en Real del Padre (exactamente el mismo día que en 2025 una celda destrozó gran parte de sus cultivos y causó severos perjuicios en el casco urbano distrital), ahora se sumó lo que los meteorólogos catalogaron como una súper celda, que el jueves devastó a la Villa 25 de Mayo y Las Paredes, con precipitación de granizo del tamaño de un huevo de gallina y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, que ocasionaron voladuras de techos y caída de árboles de gran porte.

Para complicar aún más el calendario vendimial del fin de semana, el pronóstico elaborado por Aeronáutica Mendoza S.A. (AEMSA) anticipa una alta probabilidad de lluvia y granizo para esta noche e inclusive para mañana, cuando está prevista la repetición del acto central y la actuación de Los Nocheros, quienes ya arribaron a tierras sureñas.

Hasta hoy, desde el municipio sanrafaelino confirmaron que el calendario se mantiene tal como estaba previsto, pero que, en caso de imposibilidad por el clima, ya están evaluando trasladar la repetición para el lunes a la noche. Qué pasará con el resto, sólo el correr de las horas lo determinará.

“Tierra de Sueños” un espectáculo con una figura nacional

Una de las grandes sorpresas que presentará la fiesta local, será la participación en doble rol, como coreógrafo y bailarín principal en uno de sus cuadros, de Hernán Piquín; quien comenzó a trabajar con el elenco local a principios de diciembre.

“Yo soy de Buenos Aires, pero me encanta Mendoza y poder estar en esta fiesta. Estoy honrado de que me hayan convocado y ser parte de esto, aun sin ser mendocino. Me da mucho placer y realmente me enorgullece”, afirmó el experimentado artista, quien trabajó codo a codo con el coreógrafo local Fabricio Miró en danza contemporánea y junto al director general Marcelo Guajardo, quien es también director de Cultura del municipio.

La historia

Con libreto elaborado por un equipo municipal, la historia se enfocará en resaltar la identidad de los 18 distritos y el esfuerzo del productor local, con un staff de 200 artistas (Entre músicos, actores, bailarines y figurantes) sobre el escenario, música en vivo a cargo de la orquesta municipal y un fuerte enfoque en el uso de tecnología audiovisual para acompañar el relato.

Las puertas del imponente teatro griego con capacidad para 10.000 espectadores sentados se abrirán a las 19, comenzando con la previa a las 20 y el acto central a partir de las 22. Luego del espectáculo artístico, se elegirá a la nueva “Representante” departamental.

Con las entradas, cuyo valor osciló entre los 2.000 y 4.500 pesos, agotadas, el municipio previó la instalación de una pantalla gigante en el parque Hipólito Irigoyen, lindero con el Chacho Santa Cruz, donde los vecinos podrán disfrutar del evento gratuitamente.

Las 18 candidatas

Con la participación de 18 candidatas, una por cada distrito de la segunda geografía más extensa de la provincia en km2, San Rafael buscará a las reemplazantes de Sofía Zingaretti, quien representó a Las Paredes y fue coronada en la fiesta departamental "Esencia", celebrada a finales de enero de 2025, y a su virreina Abril Barraza, quien fue electa por La Llave y ostenta además el título de Embajadora de la Ganadería.

