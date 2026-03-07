7 de marzo de 2026 - 19:30

San Rafael: una reunión de mujeres y la aviación se reprogramó

La Asociación de Mujeres en Aviación Argentina (AMAA) decidió postergar el evento previsto para el 8 de marzo debido a las condiciones climáticas y al alerta vigente en la región.

Aeroclub San Rafael. La organización del evento planea ofrecer actividad aérea y además habrá reuniones informativas, disertaciones y rondas de negocios y feria.

La Asociación de Mujeres en Aviación Argentina (AMAA) reprogramó el encuentro “Mujeres en la aviación”, que se iba a realizar el domingo 8, en el Aeroclub San Rafael, debido a las condiciones meteorológicas previstas y al alerta emitido para la región.

La medida fue tomada con el propósito de priorizar la seguridad de los participantes, especialmente de quienes tenían previsto llegar en aeronave desde distintos puntos del país.

El evento se realizará finalmente el domingo 22 de marzo, manteniendo el mismo lugar de encuentro: Aeroclub San Rafael, Mendoza, a partir de las 11.

La Asociación de Mujeres en Aviación Argentina (AMAA) realizará su encuentro en San Rafael
Hermanadas. Jenny Dillon, presidenta de la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina (AMAA), y una aviadora militar, en una pasada reunión aeronáutica.

La reunión, de carácter abierto y gratuito, reunirá a pilotos, tripulantes, mecánicos, ingenieros, estudiantes, profesionales y entusiastas de la aviación para compartir una jornada de camaradería que incluirá charlas aeronáuticas, feria de emprendedores, food trucks y actividades para toda la comunidad aeronáutica.

Desde AMAA se agradeció la comprensión de todos los participantes, colaboradores y emprendedores que acompañan esta iniciativa, e invitamos a toda la comunidad a sumarse en la nueva fecha para seguir impulsando la participación y visibilidad de las mujeres en la aviación.

