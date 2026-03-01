1 de marzo de 2026 - 10:19

Tragedia en San Rafael: caminaba por la Ruta 200, fue embestido por un auto y murió en el lugar

Ocurrió este sábado por la noche. A la conductora del auto se le practicó un control de alcoholemia, arrojando resultado negativo.

Accidente con muerte en San Rafael.

Foto:

Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 55 perdió la vida este sábado por la noche luego de ser embestido por un auto en el sur provincial. El hecho ocurrió en una zona rural del distrito Real del Padre, en San Rafael.

El siniestro se registró alrededor de las 23.40 sobre ruta 200, a unos 1.500 metros de la intersección con Ruta 302. Según la información oficial, un Volkswagen 1500 conducido por una mujer de 51 años circulaba de sur a norte cuando, por causas que se investigan, impactó contra un peatón que se desplazaba por la misma arteria y en el mismo sentido.

Tras el llamado de emergencias acudió personal médico del Centro de Salud de Jaime Prats, que asistió al hombre y confirmó su fallecimiento en el lugar. A la conductora se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos por litro de sangre.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, Policía Científica y Bomberos, mientras que el Ayudante Fiscal de turno quedó a cargo de las actuaciones para determinar la mecánica del hecho.

