Elecciones 2026: consultores políticos analizan el ausentismo y la consolidación de la alianza Milei - Cornejo

En este contexto, Los Andes consultó a dos analistas políticos sobre el escenario que dejaron los comicios, quienes aportaron reflexiones relevantes.

Por un lado, Martha Reale , directora de la consultora Reale Dalla Torre , definió a la alianza oficialista como “una maquinaria electoral muy poderosa” y señaló como un “déficit” de los intendentes no haber promovido la participación electoral necesaria en sus municipios.

La analista anticipó en su última encuesta la aparición de un “elector solapado” , que emparejó las elecciones tanto en Maipú como en San Rafael .

Por otra parte, el director de la consultora Sociolítica , Roberto Stahringer , advirtió sobre una polarización “Milei – antimileísmo” cada vez más notoria en la oferta electoral, de la cual la alianza oficialista obtiene amplio provecho. “Es una fuerza arrasadora” , sostuvo.

Además, se mostró preocupado por el ausentismo, al que describió como un síntoma de alejamiento ciudadano de las instituciones democráticas.

Los intendentes, responsables del ausentismo

Martha Reale explicó que no midieron la participación en su última encuesta porque “podía sesgar el análisis”, ya que a principios de febrero “la mayoría de la gente ni siquiera sabía que había elecciones”, lo que podía generar distorsiones.

“Aun así, intuía que la participación sería más baja que en octubre. Me sorprendió que estuviera por debajo del 50%; estimaba que podía ubicarse entre el 50% y el 60%”, admitió la analista.

Señaló además dos datos relevantes. Por un lado, la participación fue más alta en municipios pequeños como Santa Rosa y La Paz, “donde votar se convierte casi en un evento social”.

“Además, esos distritos son más fáciles de movilizar para los intendentes que los grandes centros urbanos, como San Rafael o Maipú”, agregó.

También sostuvo que los intendentes fallaron en generar el clima electoral adecuado: “Más allá de la fecha fijada por la ley electoral, los intendentes que desdoblaron tenían la obligación de informar y de construir sentido a esa decisión. En ese aspecto hubo un déficit importante, ya que no lograron instalar el tema en la medida esperada”.

El desinterés social por la vida institucional

Stahringer planteó que existe “un electorado atomizado”, en el que no predominan “ideas fuertes”, sino una lógica de conveniencia personal: “si me sirve, me gusta”.

Según explicó, se percibe “un corrimiento no solo de la política, sino también de las instituciones, las normas y los referentes tradicionales”.

“Se debilita el peso simbólico del gobernante, del legislador, del docente o del médico. No son figuras que estén muertas, pero pesan menos. Esta ruptura con la institucionalidad genera una sociedad más fragmentada y vulnerable”, señaló.

Para el sociólogo, el 47% de participación debe leerse como parte de ese proceso. “Muchos encuestados no sabían que había elecciones o no les interesaban. Hay un consumo informativo cada vez más desconectado de la agenda política: menos diarios, radio y televisión; más TikTok, Instagram, Spotify y plataformas on demand”, describió.

Ese aislamiento con "los circuitos tradicionales de información", concluyó, impacta directamente en el interés y la participación electoral.

El elector solapado y la maquinaria oficialista

La consultora Reale Dalla Torre supo anticipar las elecciones reñidas en Maipú y San Rafael, y un triunfo contundente de LLA+CM en Luján de Cuyo.

Reale destacó haber detectado en su encuesta “un fenómeno particular: el elector de doble afinidad”, es decir, alguien identificado ideológicamente con el gobierno nacional y provincial, pero con valoración positiva de la gestión municipal.

A este votante lo definió como “elector solapado”, que migraba hacia el sello LLA+CM al visualizar la boleta, pese a su simpatía por el intendente de turno.

“Detectamos que los intendentes podían retener entre un 4% y 5% de esos votantes. En Maipú, esa migración podía permitirle a Stevanato imponerse por una mínima diferencia. Pronosticamos 43% para Maipú Crece contra 39% para la alianza”, explicó. Finalmente el resultado fue 43% para el PJ y 40% para el oficialismo provincial.

En San Rafael, en cambio, “aunque ese movimiento acercaba los números, no alcanzaba para ganar. Proyectamos 39% contra 38%, pero con la alianza por encima”. En este caso el resultado exactamente el mismo, con una diferencia de 693 votos a favor de LLA+CM.

“Metodológicamente, buscábamos entender cómo se comporta el electorado en escenarios de desdoblamiento. En las últimas elecciones, la alianza había superado el 53% en esos territorios, pero en ocasiones que los intendentes desdoblaron lograron imponerse ante el gobierno provincial”, añadió.

Y sostuvo: “Nuestro análisis planteaba que el resultado dependería de la capacidad de las gestiones municipales para asociar su marca a la gestión. De no lograrlo, corrían el riesgo de perder, como ocurrió en San Rafael”.

Para Reale, el dato más destacado de este domingo electoral es que “la marca La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se ha convertido en una maquinaria electoral muy poderosa”.

“Estamos viendo que la sinergia entre ambos espacios permitió fidelizar a gran parte del electorado urbano, lo que se cristalizó en el triunfo arrollador en Luján, sacándole casi 50 puntos al segundo, y también en el casi empate en Maipú y la ventaja mínima en San Rafael”, completó.

Cornejo + Milei afianzan una continuidad

Finalmente, Stahringer sostuvo que la fórmula Cornejo + Milei es “muy fuerte y evidente” a la luz de los resultados.

“Quedan pocos espacios de resistencia frente a esa ola arrasadora y, de cara a lo que viene electoralmente, tiene altas probabilidades de continuidad”, advirtió.

Según indicó, el sello oficialista logra interpelar a una ciudadanía atomizada y se muestra “muy sólido y estructural” en su forma de habitar la sociedad.

En ese contexto, la profundización de la polarización “Milei – antimileísmo” empuja los espacios deliberativos hacia el “blanco o negro”, algo que —advirtió— “no es saludable para la democracia”, aunque el oficialismo continúa capitalizando esa dinámica.