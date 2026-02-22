Elecciones 2026: votó menos del 50% y para la Junta Electoral fue "un mensaje" a la dirigencia política

Las elecciones municipales 2026 hicieron historia en Mendoza, porque demostraron un desinterés ciudadano por asistir a las urnas nunca antes visto en la democracia. La participación en promedio no alcanzó al 50% del electorado total y para las autoridades se trató de "un mensaje" que deberá considerar la dirigencia política, de aquí en más.

De acuerdo con el informe oficial de la Junta Electoral, solamente tres distritos tuvieron participación por encima del 50%. Se trata de La Paz (66%), Santa Rosa (62%) y Rivadavia (53%). En cambio, por debajo de esa línea se ubicaron San Rafael (49%), Maipú (43%) y Luján (42%), con lo cual el promedio fue de 47%.

Pasado el mediodía de este domingo, la Junta Electoral había difundido el primer corte de participación: poco más del 22% del padrón había emitido su voto. En total, 514.000 personas estaban habilitadas para sufragar en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz .

El alto ausentismo coincidió con el desconocimiento cívico de esta elección. Fuentes oficiales reconocieron que hasta el domingo pasado el 50% de los electores no sabía que había elecciones en su departamento.

Desde la Junta Electoral informaron que las mesas terminaron de conformarse cerca de las 9. La demora se debió, en parte, a tareas de limpieza en escuelas afectadas por la tormenta del sábado y a la tardanza o ausencia de algunas autoridades designadas.

Asimismo, destacaron que el 90% de las autoridades de mesa se presentó a cumplir funciones, lo que representa unas 3.800 personas.

El análisis que deja la baja participación

El presidente de la Junta Electoral, Dalmiro Garay, señaló que la baja participación “es un dato de la realidad que tenemos que analizarlo” en el contexto de que fue la primera vez en la historia que se desdoblaron elecciones legislativas municipales.

“Nunca en la provincia se habían hecho elecciones de esta naturaleza, siempre estuvieron acompañadas de elecciones de ejecutivos locales o en algunos casos de legislativas provinciales”, comentó.

“Me parece que es un mensaje de la ciudadanía, donde le está pidiendo a las autoridades que las elecciones traten de simplificarse lo más posible y que se concentren los actos electorales. Me parece que hay que tomarlo al dato”, sostuvo.

Y advirtió que, la autonomía municipal, “así como está legislada está bien y en ese contexto, desdoblar elecciones creo que también está bien; en las de ejecutivos municipales siempre hubo una buena cantidad de participación”.

Entonces, diferenció que al momento de una elección de concejales, “habría que repensar esa idea y no solamente el gasto”.

“Yo sé que implica gastos hacer una elección pero en términos de calidad institucional es lo mejor que se puede hacer, llamar a la gente que pueda venir y votar”, aclaró.

Y señaló: “Lo que pasa es que cuando se hacen elecciones como esta, en donde vota el 46% del padrón y se gana por el 40% de ese 40%, estamos ya afectando la legitimidad por la cantidad de gente que va a votar”.

“Me parece que eso tiene que llevarnos a repensar este tipo de elecciones y quizás hacer elecciones separadas solo cuando hay elecciones de ejecutivos municipales, por ejemplo, ser una alternativa”, completó Garay.

Diferencias entre municipios más y menos poblados

Otro dato que dejó la baja participación general es que en los tres departamentos que mayor población tienen (Maipú, San Rafael y Luján de Cuyo) se vio un porcentaje menor de asistencia, con respecto a los tres menos poblados (Rivadavia, Santa Rosa y La Paz).

Para el presidente de la Junta Electoral, en los tres municipios del Este provincial "ha sido más fácil la comunicación y poder instalar la idea de una elección".

"En departamentos más grandes se ha complicado más porque no había clima electoral, como lo sabemos llamar muchas veces; a que las familias charlen de lo que iba a suceder este domingo o que se converse en los clubes", analizó Garay.

Y dijo que en departamentos "más chicos" el "boca a boca se hace más propicio para eso" y cree que "eso tuvo mucho que ver para que haya mayor participación electoral", con respecto a los tres más poblados.