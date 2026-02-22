Datos oficiales: ya están disponibles las cifras del recuento provisorio de las elecciones 2026

La Junta Electoral tenía previsto difundir la información de las elecciones 2026 a partir de las 21, pero debido a la baja participación y la rapidez del escrutinio, la publicación de datos se adelantó a las 20.

Están en juego seis bancas en los tres primeros departamentos y cinco bancas en los tres restantes.

El comicio se desarrolló con normalidad. Tanto, que, con una hora de anticipación, empezaron a difundirse los datos oficiales del recuento provisorio de las elecciones 2026.

