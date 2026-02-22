22 de febrero de 2026 - 20:30

Datos oficiales: ya están disponibles las cifras del recuento provisorio de las elecciones 2026

La Junta Electoral tenía previsto difundir la información de las elecciones 2026 a partir de las 21, pero debido a la baja participación y la rapidez del escrutinio, la publicación de datos se adelantó a las 20.

Elecciones 2026: en seis departamentos se eligieron hoy concejales.

Los Andes | Redacción Política
Las elecciones 2026 se desarrollaron en seis departamentos.

La Junta Electoral reportó que la asistencia se mantuvo por debajo del 30% en todos los distritos durante la primera mitad de la jornada.

Están en juego seis bancas en los tres primeros departamentos y cinco bancas en los tres restantes.

El comicio se desarrolló con normalidad. Tanto, que, con una hora de anticipación, empezaron a difundirse los datos oficiales del recuento provisorio de las elecciones 2026.

En efecto, la Junta Electoral tenía previsto dar la información a las 21, pero debido a la baja participación y la rapidez del escrutinio, la publicación de datos se adelantó a las 20.

Elecciones 2026: seis comunas eligen concejales este domingo. Archivo Los Andes

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael, Omar Félix, aparecen en las encuestas sobre las elecciones 2026, aunque ninguno de los dos es candidato.

Beto Roza, candidato en primer término del oficialismo en La Paz.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

