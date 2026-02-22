Datos oficiales: ya están disponibles las cifras del recuento provisorio de las elecciones 2026

San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz son los municipios en los que este domingo hubo elecciones para renovar la mitad de los concejos deliberantes.
San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz son los municipios en los que este domingo hubo elecciones para renovar la mitad de los concejos deliberantes.
Están en juego seis bancas en los tres primeros departamentos y cinco bancas en los tres restantes.
El comicio se desarrolló con normalidad. Tanto, que, con una hora de anticipación, empezaron a difundirse los datos oficiales del recuento provisorio de las elecciones 2026.
En efecto, la Junta Electoral tenía previsto dar la información a las 21, pero debido a la baja participación y la rapidez del escrutinio, la publicación de datos se adelantó a las 20.
Los datos oficiales están disponibles en la siguiente página web: resultados.mendoza.gov.ar