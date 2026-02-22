Cornejo celebró el "triunfo en 15 de los 18" departamentos: "Tenemos que hacer una evolución permanente"

La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza celebró los resultados obtenidos en estas elecciones municipales 2026 en su búnker montado en el Arena Maipú . Hasta allí llegó el gobernador Alfredo Cornejo , junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , y los presidentes de los partidos UCR , Andrés Lombardi , y de LLA, F acundo Correa Llano .

Paritarias 2026: cuánto ofertó el Gobierno a los docentes y cuál fue la reacción del SUTE

“Muchas gracias a ustedes que están aquí, pero también un agradecimiento especial a los mendocinos que concurrieron a votar . Si bien hubo una participación menor a la del 26 de octubre , ya habíamos alertado sobre esto. También es bueno ver el vaso medio lleno de la gente que sí fue a votar y ejerció su derecho", sostuvo Cornejo.

Luego comentó: " Un agradecimiento a quienes votaron esta propuesta en particular, que es un acuerdo programático para acompañar un cambio económico en la Argentina y apoyar un cambio en la forma de administrar el Estado en la provincia de Mendoza" .

"Ese cambio es el que acordamos para el 26 de octubre y para estas elecciones municipales", remarcó .

Y reconoció que "hay muchos mendocinos que quieren ese cambio de orientación económica a nivel nacional . Han sufrido mucho, siguen sufriendo, pero tienen tolerancia para que esos cambios den fruto en sus propios metros cuadrados".

"Es un programa que quiere continuar lo que se ha hecho bien en Mendoza y hacer los cambios que hagan falta, porque tenemos que hacer una evolución permanente", manifestó.

Luego destacó el trabajo de los presidentes de los partidos que encabezan la alianza. "Los dos han recorrido todo el año 2025, departamento por departamento. Han construido una red de trabajo muy eficaz y lo han hecho también en este 2026".

Alfredo Cornejo-Esteban Allasino-Facundo Correa Llano-Elecciones municipales (2) El gobernador Alfredo Cornejo celebró los triunfos de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en Luján, Rivadavia y San Rafael. Prensa UCR Mendoza

"Esas instituciones han logrado canalizar ese voto de apoyo de mucha gente. El 26 de octubre ni hablar, y ahora, ganando en tres de los seis departamentos donde se elegían concejales", apuntó Cornejo.

Y destacó las victorias en Rivadavia, en San Rafael y "por supuesto, el triunfazo en Luján", al que destacó que "50 puntos de diferencia con respecto al segundo es una gran elección".

"De los 18 departamentos hemos ganado en 15, desdobladas o no. Y en este departamento en particular, en Maipú, uno grande y populoso, al que le tenemos muchísimo cariño, hemos hecho una elección muy buena", remarcó el gobernador.

Cornejo sostuvo por otro lado: "Nos hemos comprometido a darle continuidad a estas tareas. Mendoza necesita certidumbre para el futuro inmediato y mediato. Estamos tratando de reactivar la actividad petrolera, minera, industrial y turística. Necesitamos que la Nación se mantenga en esta posición corajuda de sanear y ordenar la economía".

"Mañana a seguir trabajando. Chau elecciones. Queríamos haber liquidado todo el 26 de octubre; el régimen electoral está para cumplirlo. Ahora, a trabajar", completó el gobernador