Elecciones 2026: Cambia Mendoza dio el batacazo en San Rafael y se impuso a los hermanos Félix

En una elección singular, ambos partidos mayoritarios se pueden declarar vencedores, uno en cada categoría (Concejales y convencionales constituyentes) y ambos pueden adjudicarle la derrota al contrario. Y ambos tendrían razón. Hablamos de los frentes La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y San Rafael en Marcha , del intendente Omar Félix .

Desde temprano se advirtió que el comicio iba a ser una jornada tranquila, tal vez en exceso. Salvo algunas demoras que prolongaron la apertura de las mesas hasta pasadas las 8.30 en varias escuelas por cuestiones logísticas, el desarrollo se dio sin sobresaltos hasta las 18, con una escueta afluencia de votantes durante todo el día.

A la una de la tarde, el exiguo 21% de sufragantes que había concurrido ya dejaba en evidencia que la combinación del último domingo de febrero con un clima agradable más un desinterés manifiesto de la población por votar en las legislativas municipales donde, además de concejales, se elegían además a 24 convencionales que serán los encargados de redactar la “carta orgánica” del municipio , no iba a generar la masividad esperada por todo el arco político local.

Según el informe de la Junta Electoral, los números finales, aunque con marcada diferencia a favor de los distritos más alejados del radio urbano, cerraron con un escaso 49 % de votantes habilitados, muy por debajo del 64% que se alcanzó en octubre de 2025.

Aunque el triunfo se decantó por el Frente conformado por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza por poco menos de dos puntos, lo cierto es que se puede hablar de un “ empate técnico ”, ya que cada una de las dos fuerzas mayoritarias que competían logró colocar tres concejales por bando , lo que no modifica el statu quo y le permite al oficialismo encabezado por el justicialista Omar Félix , conservar la mayoría simple dentro del Concejo Deliberante.

En tercer lugar, se ubicó el Frente Libertario Demócrata, a muy pocos votos de dar el batacazo, pero que finalmente quedó a las puertas de ingresar un concejal, aunque sí logró sumar a 3 convencionales constituyentes, lo que le otorga una visibilidad importante de cara a las elecciones de 2027.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 22.29.51 El festejo de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en San Rafael Gentileza

Asimismo, al sello camporista “San Rafael Futuro” le alcanzó para que el ex concejal Nadir Yasuff ingrese dentro de los 24 convencionales.

Los dos frentes restantes, el FIT (que sólo presentó candidatos a concejales) y el Frente Verde, quedaron completamente fuera de la discusión.

Asimismo, el resultado fue opuesto y casi por el mismo margen en lo que a convencionales respecta, donde el frente justicialista se quedó con el primer puesto, seguido muy de cerca por la alianza entre radicales y libertarios. En este caso, tampoco hizo diferencia el número final, puesto que cada uno colocó la misma cantidad de convencionales.

Quienes ingresan al Concejo

Por el oficialismo local, los concejales electos fueron el abogado Francisco Perdigués, 42 años, actual funcionario de la gestión Félix y autor del proyecto de autonomía municipal. Lo siguen la ex reina de la vendimia 2024, María Sol Indiveri (24) militante de la juventud y pronta a culminar sus estudios de kinesiología y la contadora y licenciada en economía social Anabel Lucero (38), que actualmente preside el club San Luis de San Rafael.

Por LLA + Cambia Mendoza ingresaron el abogado Juan Pablo Vignoni (37) proveniente de las filas del radicalismo, María Valentina Sánchez, 26 años, antigua atleta de elite que supo competir a nivel nacional e internacional en salto con vallas, estudiante de ciencias económicas en la UNCuyo y ex virreina departamental de la vendimia 2022, además de embajadora nacional de la ganadería ese mismo año; y por último la abogada Romina Giraudo (35), quien culmina un primer mandato y renovó su banca por otros cuatro años.

Salvo Giraudo, todos los demás son debutantes en cargos electivos.

Los convencionales electos

Lista 504 – San Rafael en Marcha (PJ)

1. Emir Félix

2. Cristina Da Dalt

3. Alfredo Juri Sticca

4. Matilde Pronotto

5. Renzo Gilí

6. Paula Fuentes

7. Danilo Pelayes

8. Sara Gil

9. Alberto Alzaa

10. Carina Bordón

Lista 504 – LLA + Cambia Mendoza

1. Nicolás De Pedro

2. Viviana Vergani

3. María Fernanda Gómez

4. Gonzalo Altamiranda

5. Martín Buscemi

6. Ana Eraso

7. Nahir Tala

8. Guillermo Fuentes Riva

9. Dolly Ferreyra

10. Diego Luis Tercero

Lista 503 - Frente Libertario Demócrata

1. Martín Marcianesi

2. Giuliana Ulloa

3. Enrique Araya

Lista 507 – San Rafael Futuro (La Cámpora)

1. Nadir Yasuff

Autonomía municipal, el eje del debate

Si algo destacó a la elección sanrafaelina de las de Rivadavia, Santa Rosa, Luján de Cuyo, Maipú y La Paz fue la convocatoria para elegir a sus convencionales, poniendo sobre el tablero una discusión que, aunque de vieja data, nunca se había manifestado en la provincia de Mendoza: la tan mentada “autonomía municipal”.

El proyecto planteado desde el oficialismo local se defendió con uñas y dientes durante las últimas semanas, luego de que el diputado de Protectora, José Luis Ramón, interpusiera una medida cautelar ante la Justicia, solicitando que no se permitiera avanzar con el proceso, argumentando que adolecía de varias fallas, entre ellas, la falta del referéndum popular y la aprobación por mayoría simple de la ordenanza que lo habilitó, cuando debiera haber sido por los dos tercios del cuerpo.

Recién el último miércoles se llegó a una conciliación que, si bien habilitó la realización de la elección de los representantes, trasladó hasta los comicios de 2027 la puesta en funcionamiento de la futura carta orgánica, previo llamado a referendo popular.

“Si todo sale bien, será el próximo intendente el que cuente con una carta orgánica municipal”, manifestó al respecto Omar Félix, aunque aclaró que “lo ideal hubiese sido que pueda regir inmediatamente, pero lo importante es que se logre. Era preferible esto a tener que esperar otro proceso electoral para poder lanzarlo”, señaló el cacique sureño.

Por su parte, el actual diputado nacional y ex intendente Emir Félix (quien además encabezó la lista de convencionales) sostuvo: “Cuando me tocó ser intendente, me faltaron herramientas que no tuve para gestionar y me gustaría que los intendentes en el futuro no deban pasar por lo mismo. Hay pedidos sobre los que no tenés los resortes para resolverlos: desde agua, arbolado, habilitaciones de bomberos o consejos de loteo, donde no podemos intervenir por la ley de ordenamiento".

"Hay situaciones del centralismo que no nos permiten actuar y son muchos los temas en los que muchas veces tenemos que decir ‘no es parte de mi jurisdicción’, y eso es muy incómodo porque el vecino espera que su intendente le resuelva las cosas”, agregó. Asimismo, denominó como “histórica” a la convocatoria para elegir convencionales.

“Yo espero que este proceso empiece a abrir la agenda provincial, porque lo determina la Constitución Nacional en la última reforma y Mendoza es una de las pocas provincias que no cumplió. Entonces, pretendemos que eso entre en la agenda de todos los mendocinos”, declaró Emir Félix.

La otra mirada

Para el concejal electo por LLA + CM, Juan Pablo Vignoni, el desdoblamiento de fechas “tiene que ver más con un tinte de especulación política de los oficialismos locales y, en el caso de San Rafael puntualmente, también con instalar una posición de autonomía del departamento, que, si bien está reconocida por la Constitución Nacional, no es operativa y tiene que llevarse adelante un procedimiento legal, jurídico y constitucional adecuado”.

El abogado añadió que el tema “no fue del todo bien explicado a la población y no se abordó con la seriedad que necesita. Porque no podemos quedarnos en un reduccionismo de decir autonomía sí o autonomía no, hay que dar un debate con profundidad”.

De cara a su futura gestión, Vignoni destacó que estará centrado en la modernización de la gestión municipal y la eficiencia en el gasto público, e hizo hincapié en la necesidad inmediata de reducir el número de cargos políticos dentro del aparato estatal local.

“San Rafael tiene en promedio cinco veces más cargos de funcionarios políticos que el promedio provincial”, afirmó. También adelantó que se centrarán en la modernización del aparato mediante un sistema de digitalización de trámites.

“Para lograr la modernización hay que hacer una fuerte inversión en tecnología, reivindicar al trabajador de planta del municipio y reducir los cargos políticos. Todo eso lo estamos pidiendo y tenemos las propuestas para llevarlo a cabo. Después veremos si el Ejecutivo lo pone en práctica”, señaló.