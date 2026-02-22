Desde Hebe Casado hasta los intendentes, referentes de Mendoza convocaron a las urnas: "Es un ratito"

Las elecciones municipales de este domingo en Mendoza comenzaron con demoras y una participación muy baja , como se esperaba en la previa. Una de las primeras figuras políticas en votar fue la vicegobernadora Hebe Casado , que llamó a participar por compromiso con la democracia: “Es un ratito” asumió.

La funcionaria del Gobierno provincial emitió su voto este domingo en San Rafael en la Escuela Provincial del Chaco (Distrito de Cuadro Benegas) y destacó la importancia de participar en una jornada clave para el futuro institucional del departamento.

En ese hilo, remarcó el valor del voto como herramienta democrática, llamó a los vecinos a ejercer su derecho ciudadano y subrayó que la participación fortalece las instituciones y la representación local.

“Hoy ejercí mi derecho ciudadano, participando de una elección que es clave para elegir a quienes van a regir las ordenanzas y la carta orgánica”, expresó tras sufragar.

La vicegobernadora Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar por compromiso con la democracia.

Además, remarcó la relevancia de cumplir con el deber cívico, más allá de las sanciones previstas por la ley. En ese sentido, invitó a los vecinos a acercarse a los establecimientos educativos. “Votar es un compromiso con la democracia. Es un ratito y es una forma concreta de elegir a quienes nos representan”, afirmó.

Esteban Allasino, intendente de Luján, emitió voto

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, realizó su voto en la escuela local Pablo Neruda de Vistalba y llamó a ejercer la democracia con compromiso y responsabilidad. “Esta es la invitación para todas las familias de Luján. Todo está tranquilamente para que puedan votar”, advirtió.

“Nos reuniremos en nuestra sede en Sociedad Española, con tranquilidad y naturalidad a la espera de los resultados. Esperamos que la gente cumpla con el deber para cuidar a Mendoza”, concluyó.

Sufragió Flor Destéfanis, intendente de Santa Rosa

La intendente de Santa Rosa, Flor Destéfanis, votó en la escuela Ventura Segura del distrito de La Dormida y aseguró que el departamento transita una jornada tranquila, con buena afluencia.

“Celebramos la democracia, el derecho de elegir a nuestros representantes. La jornada se realiza con tranquilidad en nuestro departamento, con un sistema bastante ágil y tranquilo”.

A diferencia de lo que sucede en los otros departamentos, la santarroseña aseguró que las elecciones “se desarrollan con una buena concurrencia de votantes”.