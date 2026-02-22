22 de febrero de 2026 - 09:21

Evacuados, derrumbes y anegamientos en Mendoza: el relevamiento de Defensa Civil tras el temporal

Según Defensa Civil, la tormenta causó casi 150 asistencias por diferentes daños. Godoy Cruz y Las Heras, los más afectados.

Tormentas este sábado 21 de febrero en Mendoza.

La intensa tormenta que afectó a Mendoza entre la mañana de este sábado 21 de febrero y la madrugada de hoy 22 dejó un saldo de 149 intervenciones en distintos puntos de la provincia, según el relevamiento oficial de daños de Defensa Civil.

El informe da cuenta de viviendas anegadas, derrumbes, rescates y personas evacuadas, con mayor impacto de departamentos del Área Metropolitana. Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica ante posibles nuevas inestabilidades.

Comunicado de Aguas Mendocinas

Por su parte, Aguas Mendocinas (Aysam) informó que, debido a la fuerte tormenta registrada en el Área Metropolitana y el Piedemonte, y a la apertura de compuertas del Dique Cipolletti, se produjo un aumento significativo en la turbidez del agua cruda que ingresa a los establecimientos potabilizadores.

Como consecuencia, la empresa advirtió que podrían registrarse inconvenientes en el servicio de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza durante las próximas horas y solicitó a la población hacer un uso responsable y solidario del recurso hasta que se normalice el sistema.

El reporte de novedades por la tormenta

Santa Rosa:

  • Filtraciones de techo en los distritos de La Dormida y Las Catitas: 20

Total: 20

Las Heras:

  • Viviendas anegadas: 48
  • Derrumbe de vivienda sin lesionados: 03

Total: 51

Capital:

  • Viviendas anegadas: 10
  • Cable Caído: 01
  • Árbol caído: 01

Total: 12

Godoy Cruz:

  • Derrumbe de pared: 01
  • Rescate de personas en vehículo en dique Frías: 03
  • Personas evacuadas a familiares en el Barrio Los Cerrillos: 40
  • Vivienda anegada: 17

Total: 61

Guaymallén:

  • Vivienda anegada: 03

Total: 03

Maipú:

  • Cable Cortado: 01
  • Vivienda anegada: 01

Total: 02

Total de novedades: 149.

