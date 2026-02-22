22 de febrero de 2026 - 12:51

Desde Hebe Casado hasta los intendentes, referentes de Mendoza convocan a las urnas: "Es un ratito"

La jornada electoral en seis de los 18 departamentos comenzó con demoras y poca afluencia. San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz son los municipios que renovarán la mitad de los concejos deliberantes.

Elecciones municipales 2026 en Mendoza.

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Las elecciones municipales de este domingo en Mendoza comenzaron con demoras y una participación muy baja, como se esperaba en la previa. Una de las primeras figuras políticas en votar fue la vicegobernadora Hebe Casado, que llamó a participar por compromiso con la democracia: “Es un ratito” asumió.

Muy baja participación en las elecciones 2026 en Mendoza: dos departamentos no llegan al 20%

Por Redacción Política
Comunicado oficial de Aguas Mendocinas.

Aguas Mendocinas actualizó el estado del servicio y advirtió por colapsos cloacales en el Gran Mendoza

Por Redacción Sociedad

La funcionaria del Gobierno provincial emitió su voto este domingo en San Rafael en la Escuela Provincial del Chaco (Distrito de Cuadro Benegas) y destacó la importancia de participar en una jornada clave para el futuro institucional del departamento.

En ese hilo, remarcó el valor del voto como herramienta democrática, llamó a los vecinos a ejercer su derecho ciudadano y subrayó que la participación fortalece las instituciones y la representación local.

Hebe Casado votó en San Rafael
La vicegobernadora Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar por compromiso con la democracia.

“Hoy ejercí mi derecho ciudadano, participando de una elección que es clave para elegir a quienes van a regir las ordenanzas y la carta orgánica”, expresó tras sufragar.

Además, remarcó la relevancia de cumplir con el deber cívico, más allá de las sanciones previstas por la ley. En ese sentido, invitó a los vecinos a acercarse a los establecimientos educativos. “Votar es un compromiso con la democracia. Es un ratito y es una forma concreta de elegir a quienes nos representan”, afirmó.

Esteban Allasino, intendente de Luján, emitió voto

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, realizó su voto en la escuela local Pablo Neruda de Vistalba y llamó a ejercer la democracia con compromiso y responsabilidad. “Esta es la invitación para todas las familias de Luján. Todo está tranquilamente para que puedan votar”, advirtió.

“Nos reuniremos en nuestra sede en Sociedad Española, con tranquilidad y naturalidad a la espera de los resultados. Esperamos que la gente cumpla con el deber para cuidar a Mendoza”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanallasino/status/2025555778384330993?s=20&partner=&hide_thread=false

Sufragió Flor Destéfanis, intendente de Santa Rosa

La intendente de Santa Rosa, Flor Destéfanis, votó en la escuela Ventura Segura del distrito de La Dormida y aseguró que el departamento transita una jornada tranquila, con buena afluencia.

“Celebramos la democracia, el derecho de elegir a nuestros representantes. La jornada se realiza con tranquilidad en nuestro departamento, con un sistema bastante ágil y tranquilo”.

A diferencia de lo que sucede en los otros departamentos, la santarroseña aseguró que las elecciones “se desarrollan con una buena concurrencia de votantes”.

Sufragió Flor Destéfanis, intendente de Santa Rosa
