Aguas Mendocinas actualizó el estado del servicio y advirtió por colapsos cloacales en el Gran Mendoza

Aguas Mendocinas ( Aysam ) actualizó el estado actual del servicio de agua potable tras las fuertes tormentas registradas durante este sábado en el Área Metropolitana y el Piedemonte, que provocaron un fuerte aumento en la turbidez del agua cruda que ingresa a los establecimientos potabilizadores.

Aguas Mendocinas negó el "colapso cloacal" en la calle Alsina y explicó las causas del hundimiento

Evacuados, derrumbes y anegamientos en Mendoza: el relevamiento de Defensa Civil tras el temporal

Según había anticipado la compañía, el temporal podría registrar inconvenientes en el servicio durante las horas posteriores y solicitó a la población hacer un uso responsable y solidario del recurso hasta que se normalice el sistema. El pedido continúa latente mientras se realizan maniobras operativas.

La empresa informó que el estado actual de los establecimientos es el siguiente:

Godoy Cruz: Benegas, Las Tortugas y B° San Ignacio.

Ciudad: 5ta Sección.

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte.

En Proceso de recuperación

Ciudad: La Favorita.

Godoy Cruz : Barrios 4 de Julio y Los Barrancos.

La empresa detalló que personal operativo se encuentra realizando tareas de purga en los grandes acueductos para estabilizar el sistema y acelerar la normalización del servicio.

Además, se registraron colapsos de colectores cloacales en distintos puntos, debido al ingreso excesivo de agua de lluvia al sistema sanitario, fenómeno que la firma atribuyó a conexiones clandestinas de desagües pluviales.

Aysam indicó que continuará informando sobre la evolución de la situación y reiteró el pedido a la población de hacer un uso responsable y solidario del agua potable para preservar las reservas hasta que el servicio quede completamente restablecido.