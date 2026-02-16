Aguas Mendocinas negó el "colapso cloacal" en la calle Alsina y explicó las causas del hundimiento

Aysam emitió un comunicado para despejar dudas tras lo ocurrido en Luzuriaga, Maipú. Fue una “combinación de factores climáticos y externos”, aseguraron.

La empresa Aguas Mendocinas (Aysam) sacó un comunicado oficial para aclarar lo ocurrido en calle Alsina al 1865, en el distrito de Luzuriaga, Maipú, luego de que trascendiera que el hundimiento de la calzada se habría producido por el colapso de un colector cloacal.

Desde la compañía “desmintieron rotundamente que exista una rotura estructural en la red” y aseguraron que la infraestructura se encuentra íntegra. Según indicaron, el incidente no respondió a una falla en la cañería principal, sino a una “combinación de factores climáticos y externos”.

Aysam explicó técnicamente el incidente Ante la información difundida, el comunicado buscó llevar tranquilidad a los vecinos y precisar técnicamente qué fue lo que sucedió en el sector comprendido entre Virgen de Lourdes y Recabarren.

Aysam Aguas Mendocinas salió a aclarar lo sucedido tras el hundimiento. (Luzuriaga, Maipú) Aysam En ese sentido, la empresa explicó que las intensas tormentas generaron una sobrecarga en el sistema cloacal por el ingreso de caudales pluviales que no corresponden a la red. Esa presión extraordinaria provocó una filtración de líquido entre la losa y el fuste de la Boca del Registro.

De acuerdo al detalle técnico, esa filtración avanzó hacia una excavación correspondiente a una intervención anterior, lo que afectó la compactación del terreno, que ya se encontraba debilitado por la humedad acumulada tras las recientes lluvias.