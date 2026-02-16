El fin de semana de Carnaval es diferente a cualquier otro . Si hubiese que ponerlo en lenguaje tanguero, "tiene ese no sé qué...". Por empezar, este 2026 es el primer fin de semana XL del año, puesto que al sábado 14 y al domingo 15 se le suman el lunes 16 y el martes 17 como días de descanso . Ello se convierte en una excelente noticia para la actividad turística, que en Mendoza superó un 85% de ocupación hotelera durante estos cuatro días .

Turismo: más de 360 mil visitantes pasaron por Mendoza y las reservas para Carnaval están en 75%

Feriados de febrero por Carnaval en 2026: serán antes de lo planeado

Pero, además, permite revivir una de las celebraciones más populares y tradicionales; y que es compartida entre distintas ciudades del mundo entero. En las calles de barrio, por ejemplo, se mantienen intactas -y como detenidas en el tiempo- las postales de niños y niñas corriendo para esquivar el agua de la challa y esquivando -cual Neo en Matrix- las bombitas repletas de agua. Pero, además, distintos espacios públicos se han convertido durante todo el fin de semana en espacios de encuentros, celebración y alegría popular .

En la Ciudad de Mendoza, en Godoy Cruz y en Luján de Cuyo , durante todo el fin de semana hubo celebraciones especiales y coloridas. En tanto, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, los festejos se concentrarán a partir de este lunes por la tarde, con la presencia de comparsas, murgas, agrupaciones y música en vivo (con entrada libre y gratuita).

Carnaval toda la vida: más de 85% de ocupación en Mendoza y todas las actividades para los feriados

También los festejos se concentrarán en General Alvear esta noche, con el "gran desfile gran" de comparsas de la que participará la compañía Marí Marí y que aportarán color, ritmo y fiesta a las calles desde el KM 0 hasta la Plaza Carlos María de Alvear.

Pero no todo termina este martes. Porque para el sábado 21 de marzo está programada otra de las celebraciones icónicas de Carnaval en Mendoza: los imperdibles carnavales de Ugarteche, donde comparsas y caporales de este distrito lujanino desfilan por las calles y se lucen con sus puestas en escena .

Quizás no sea "toda la vida" como cantaban Los Fabulosos Cadillacs, pero Mendoza se prepara para vivir todo un mes de carnaval (con la infaltable Fiesta Nacional de la Vendimia en el medio).

Más de 85% de ocupación hotelera: 68.000 visitantes y más de $19.100 millones

Según destacaron desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur), la ocupación hotelera en toda la provincia supera el 85% durante este finde XXL. En cifras concretas, se refleja en más de 68.000 visitantes y que supera a los visitantes del Carnaval 2025.

Carnaval Ciudad Mendoza 3 Carnaval toda la vida: más de 85% de ocupación en Mendoza y todas las actividades para los feriados Ciudad de Mendoza

“La buena performance de los feriados de Carnaval tiene varios fundamentos: por un lado, que es una efeméride que genera días no laborables en varios países de Latinoamérica. Otro aspecto fundamental es que cae dentro del receso escolar estival argentino”, destacó la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

En ese sentido, la funcionaria resaltó la amplia y variada agenda cultural y deportiva de Mendoza, lo que significó que el Carnaval 2026 arroje las mejores cifras de ocupación hotelera de los últimos tres años. En San Rafael, por ejemplo, hubo zonas con hasta 95% de ocupación turística.

Según estimaciones del Observatorio del Emetur, en tanto, este movimiento turístico concentrado entre el 14 y el 17 de febrero implicó un ingreso total de $19.133 millones. El cálculo se basa en la llegada de 68.616 turistas, una estadía promedio de 3 días y un gasto diario por persona de $94.249, lo que confirma -según las autoridades- no solo un buen nivel de ocupación, sino también un gasto sostenido por visitante.

Turismo carnaval 3

En términos territoriales, se observaron picos superiores al promedio provincial. Las villas de San Rafael, por ejemplo, superaron 90% de ocupación, mientras que destinos como Uspallata, Potrerillos y Cacheuta también registraron altos niveles de demanda.

El carnaval se vive en el Le Parc, en Godoy Cruz y en Maipú

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén organizan a partir de las 19 de este lunes 16 de febrero la edición 2026 de los festejos provinciales de Carnaval.

Baile de comparsas, murgas y fraternidades -que se lucirán con las danzas más representativas desplegadas por caporales, tinkus, morenadas, murgas, comparsas y más- serán los infaltables de esta tarde noche en el Le Parc guaymallino (entre las 19 y las 0).

Carnaval Le Parc 1 Carnaval toda la vida: más de 85% de ocupación en Mendoza y todas las actividades para los feriados Gobierno de Mendoza.

Además, habrá foodtrucks y distintas actividades recreativas, mientras que el cierre será a pura fiesta, baile y euforia, aprovechando que el martes 17 también es feriado. El Combo Timbero tendrá a su cargo el cierre "¡pum para arriba!" con sus ritmos cubanos y latinos.

Si bien la entrada es libre y gratuita, se pide a los asistentes que colaboren llevando útiles escolares para colaborar con la iniciativa Proyecto Mochi 2026, movida solidaria que ya lleva una década en acción y que busca que cada niño y niña de Mendoza pueda empezar las clases con su mochila completa.

Este lunes de Carnaval -y víspera del segundo día de feriado-, el cierre del festival "A Morfar" (en el parque San Vicente, de Godoy Cruz) estará a cargo de Los Playeros, quienes "por arte de magia" y con su "velocidad" harán bailar a miles de personas con cumbia y magia tropical.

Qaraduras, La Klave y Mendukos serán las bandas locales que irán haciendo entrar en calor a los presentes durante toda la tarde de este lunes.

Playeros Carnaval toda la vida: más de 85% de ocupación en Mendoza y todas las actividades para los feriados Municipalidad de Godoy Cruz

En Maipú, en tanto, el epicentro de los festejos será el parque Canota. Allí, tanto lunes como martes -a partir de las 19- habrá bailarines, bandas en vivo, murgas, percusión y foodtrucks para disfrutar en familia.

También hay fiesta en el Sur

Como dice Joan Manuel Serrat, el Sur también existe. Por lo que, esta noche, también habrá agite carnavalero en la región austral de la provincia. Concretamente, será en General Alvear y con un recorrido de murgas, comparsas y academias provinciales y nacionales por la avenida principal y la participación de comparsas locales, provinciales y nacionales.

Carnaval Ciudad Mendoza 2

El desfile se extenderá desde el kilómetro cero hasta la Plaza Carlos María de Alvear y participarán del recorrido -entre otros- la murga Quillagua, la academia de danzas Ividance, Carpa Verde, la academia Alma y Raíz, la comparsa Caporales Aires de mi Tierra y la Comparsa Marí Marí, una de las más reconocidas a nivel nacional.

Sábado y domingo con ambiente de carnaval

Luján de Cuyo, la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz son departamentos en los que los festejos de carnaval se concentraron durante el fin de semana (el tradicional, sábado y domingo).

El sábado, más de 15.000 personas vibraron, saltaron y cantaron con el eterno e inoxidable Miguel Mateos en el Parque Ferri (Luján de Cuyo). Fue con entrada libre y gratuita, como parte del ciclo departamental Mejor Verano y los festejos de Carnaval.

El mismo sábado, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz los festejos comenzaron con la elección de la reina departamental de la Vendimia que, además, marcó el inicio de la edición carnaval del festival "A Morfar" -con entrada libre y gratuita- que incluye música en vivo, patios cerveceros y de comida y ferias de emprendedores.

El domingo 15, en tanto, los festejos en Luján se trasladaron a la plaza de Chacras de Coria con la presentación de Kevin Johansen y Liniers -junto a la banda The Nada-, una vez más con entrada libre y gratuita.

Carnaval Ciudad Mendoza 1

Por su parte, y también el domingo 15, la Ciudad de Mendoza fue el escenario de una nueva edición de "Domingo en la Sarmiento". Se trató de la primera edición post reinauguración de la calle homónima de este clásico festejo en una de las arterias más importante y concurridas del departamento.

Miles de vecinos y turistas disfrutaron durante la tarde y noche del domingo de un paseo donde la gastronomía, el vino, la música en vivo y las propuestas culturales fueron protagonistas.

La temática de Carnaval no fue ajena a esta celebración, ya que participaron comparsas con personas disfrazadas e integrantes de la Fraternidad Caporales San Simón Sucre, quienes se lucieron con danzas caporales que aportaron color y ritmo.

La propuesta incluyó la participación de 21 locales presentes en esa calle, entre vinerías y gastronómicos, con una amplia oferta gastronómica. Mientras que la musicalización estuvo a cargo de Dj Salvocauda y de Dj Chuky Gorria. Además, hubo juegos y sorteos.

Sin movernos del domingo, el "A Morfar" (en el godoicruceño parque San Vicente) vivió una noche "estelar". Porque precisamente Estelares, la banda liderada por Manu Moretti, tuvo a su cargo el cierre de la segunda noche y de la que participaron las bandas Setas y Cote Lai.