Turismo: más de 360 mil visitantes pasaron por Mendoza y las reservas para Carnaval están en 75%

El verano 2025 - 2026 ha tenido un comportamiento dispar en Mendoza en materia de turismo , contexto que no escapa a la realidad en todo el territorio argentino. No obstante, y con sus matices, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, consideró que, tanto para el turismo argentino como el de Mendoza, este verano ha sido "mucho mejor que los veranos del 2024 y 2025" .

"Teniendo en cuenta que no somos este un destino de sol y playa, por lo cual no somos los predilectos en el en el verano, nos va bien como destino para el team montaña. Hemos cerrado un enero con 60% de ocupación, que es un buen número y no es muy distinto al de las temporadas anteriores , que suele oscilar siempre entre 59% y 65%", destacó Testa.

En números concretos, ese 60% con que cerró enero -y sumados a los visitantes que pasaron por Mendoza en lo que va de febrero- se manifiesta en más de 360.000 turistas que eligieron a Mendoza como destino para sus vacaciones de verano , según el Emetur.

Además, las expectativas para el próximo fin de semana (XXL, de Carnaval y que comprende sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero) también son buenas para el Gobierno de Mendoza,

"Para el fin de semana largo de este sábado, domingo, lunes y martes -feriado de Carnaval- estamos con buenas expectativas, con una proyección de ocupación cercana al 75%, y creemos que se va a superar ", destacó la presidenta del Emetur.

Atractivos en Mendoza y demanda espontánea

En cuanto a la proyección de cara al Carnaval, Testa destacó que ese 75% de reservas puede ser considerado un piso, al igual que 60% de ocupación ya confirmada. Porque estos números corresponden a los hoteles y alojamientos registrados, aunque hay que sumar aquellos turistas que llegan sin reserva previa, o bien que llegan a quedarse en casas de amigos o familiares.

VENDIMIA CIUDAD 26 9 Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo. Celeste Laciar/ Los Andes

En ese sentido, agregó que al 60% de la ocupación confirmada en alojamientos hoteleros habría que sumarle 30% más de visitantes que se quedan en casas de amigos y familias. Y es en esa cifra total que se llega a los 360.000 visitantes en lo que va de 2026.

"El turista espontáneo está marcando presencia, lo dicen todos los este referentes en turismo, por lo que estamos con buenas expectativas en general. Mendoza tiene para ofrecer muchísimo; su naturaleza, el turismo, el vino, el aceite de oliva, la posibilidad de un calendario Verano Vendimia maravilloso, y la agenda para los mendocinos que se quedan para el fin de semana largo es maravillosa", sintetizó Testa.