Japón dijo basta al turismo masivo y canceló uno de sus festivales más famosos

Japón ha decidido poner un límite drástico al turismo masivo. Lo que comenzó como un esfuerzo por atraer visitantes y dinamizar la economía local terminó en una crisis de convivencia que obligó a las autoridades de Fujiyoshida a suspender un evento de diez años de tradición. Si tenías pensado viajar para ver el florecimiento de los cerezos, estas nuevas restricciones cambiarán tus planes por completo.

La localidad de Fujiyoshida , famosa mundialmente por ofrecer la vista panorámica de los cerezos en flor con el monte Fuji de fondo, anunció la cancelación definitiva del festival de este año. La decisión, comunicada por el alcalde Shigeru Horiuchi, responde a una "fuerte sensación de crisis" ante el aumento descontrolado de visitantes que ha vuelto la vida de los residentes algo insoportable.

Lo que para muchos es la búsqueda de la imagen ideal para redes sociales, para los habitantes locales se transformó en una pesadilla cotidiana. El gobierno local informó que el número de turistas aumentó de forma drástica , superando la capacidad de la ciudad y provocando problemas que van mucho más allá de simples atascos de tráfico.

El mal comportamiento de los visitantes alcanzó niveles críticos. Según las autoridades, se registraron denuncias de turistas que abrían puertas de casas particulares sin permiso para usar el baño o que irrumpían en jardines privados para tomar fotografías. En los casos más extremos, los vecinos aseguraron que algunos visitantes llegaron a defecar en sus propiedades.

La debilidad del yen, que hace que viajar a Japón sea más accesible.

que hace que viajar a Japón sea más accesible. La explosiva popularidad de ciertos puntos panorámicos en las redes sociales.

en las redes sociales. La afluencia de hasta 10.000 personas diarias durante la temporada alta en una infraestructura que no está preparada para tal volumen. image

Para las autoridades, la prioridad ha dejado de ser el atractivo turístico para enfocarse en proteger la dignidad y el entorno de vida de sus ciudadanos. Esta medida no es aislada; ya en 2024 se había instalado una gran barrera negra en otro punto emblemático para impedir que los turistas bloquearan el paso mientras buscaban la foto del volcán.

Una tendencia global de restricciones y cobros

El caso japonés es el reflejo de una tendencia que se extiende por los destinos más icónicos del mundo, donde el acceso gratuito o libre está desapareciendo. Si estás organizando un viaje a Europa, las noticias tampoco son alentadoras para el bolsillo.

En Italia, las autoridades implementaron recientemente una tasa de 2 euros para poder acceder a la zona de observación de la Fontana di Trevi en Roma. Por su parte, Venecia ha endurecido sus políticas de acceso: los visitantes de un día ahora deben pagar entre 5 y 10 euros, dependiendo de la antelación con la que realicen su reserva.

image

Estos cambios marcan un giro en la forma de hacer turismo. La era de las fotos libres en lugares icónicos está dando paso a un modelo de gestión basado en multas, barreras físicas y cobros de acceso. Aunque el festival de Fujiyoshida no se celebre, la ciudad espera igualmente una gran cantidad de personas entre abril y mayo, lo que augura un escenario de controles aún más estrictos para quienes decidan acercarse a la zona.