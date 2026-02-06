Si tenés cassettes viejos guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Los cassettes que llevan años guardados en un caja pueden tener una segunda vida con un poco de creatividad y materiales que tenés en casa.

En muchos hogares argentinos todavía sobrevive algún cassette guardado en una caja, un cajón o una biblioteca. Tal vez fue una grabación casera, un compilado hecho para un viaje o una reliquia musical que ya no se puede reproducir. Con el avance de la tecnología, estos objetos quedaron fuera de uso, pero eso no significa que hayan perdido su valor.

Muy por el contrario, hoy un cassette viejo es un pequeño tesoro para reciclar y transformarlo en un objeto práctico, original y cargado de nostalgia. El cassette tiene algo a favor que no todos los objetos reciclables poseen: su estructura rígida, compacta y simétrica.

cassette reciclado Esa forma lo convierte en un excelente punto de partida para crear organizadores, soportes y piezas decorativas sin demasiadas herramientas. En esta nota, te proponemos reciclar un cassette en desuso y convertirlo en un organizador de escritorio multiuso, ideal para el home office, un taller creativo o el escritorio de los chicos.

Además de evitar que termine en la basura, reciclar un cassette es una forma de resignificar un objeto que marcó una época. Está hecho de plástico resistente, tiene partes móviles interesantes y un diseño que hoy volvió a ser tendencia. Reutilizarlo suma personalidad a cualquier espacio y demuestra que el reciclaje también puede ser estético y funcional.

Materiales necesarios 1 cassette viejo (vacío o con cinta, no importa)

Destornillador pequeño

Pegamento universal o silicona fría

Cartón rígido, cartón corrugado o madera fina reciclada

Tijera o cúter

Regla

Lápiz

Pintura acrílica o esmalte (opcional)

Pincel o esponja (opcional)

Papel decorativo, tela o vinilo adhesivo (opcional)

Barniz acrílico (opcional) Paso a paso: cómo transformarlo en un organizador útil Con un destornillador pequeño, retirás los tornillos traseros del cassette. Separá con cuidado las dos tapas. Podés descartar la cinta interna o guardarla para otros proyectos de reciclaje. Limpiá bien las piezas con un paño húmedo para quitar polvo acumulado. Dejá secar completamente antes de seguir. Para este organizador, se utilizan las dos tapas del cassette como laterales. Colocalas en posición vertical, enfrentadas, como si fueran las paredes del organizador. Medí el ancho entre las dos tapas y recortá un rectángulo de cartón rígido o madera fina para usar como base. Esta pieza va a unir ambas caras del cassette y dar estabilidad. Aplicá pegamento en los bordes inferiores de las tapas del cassette y adherilas a la base. Asegurate de que queden derechas y paralelas. Dejá secar bien antes de continuar. Si querés que el organizador tenga compartimentos, podés cortar tiras de cartón y pegarlas en el interior. Esto sirve para separar lápices, marcadores, reglas, pinceles o cables. Este paso es clave. Podés dejar el cassette con su estética original para un look retro o pintarlo de un solo color para que combine con el ambiente. Otra opción es forrar la base con papel decorativo o tela reciclada. Una vez seco, aplicá barniz para mayor durabilidad. Dejá reposar el organizador al menos unas horas para que el pegamento y la pintura queden bien firmes. portalácpices de cassette Cómo usar el organizador de cassette reciclado Este objeto reciclado es sorprendentemente versátil. Podés usarlo como porta lápices, soporte para marcadores, organizador de pinceles de arte, brochas de maquillaje o incluso para guardar el control remoto y el celular en una mesa auxiliar. Su tamaño compacto lo hace ideal para espacios chicos.

También queda muy bien en escritorios juveniles o rincones creativos, aportando un detalle original que genera conversación. Nadie espera ver un cassette convertido en un objeto útil.