7 de mayo de 2026 - 18:00

No tires las tarjetas de plástico ya vencidas, tenés un tesoro en casa: el paso a paso para convertirlas en 2 objetos útiles

Las tarjetas vencidas pueden transformarse en raspadores y organizadores de cables, siempre que antes se eliminen los datos personales.

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Por Andrés Aguilera

Las tarjetas de plástico vencidas suelen terminar en la basura apenas dejan de servir. Pero antes de tirarlas, pueden convertirse en objetos muy útiles para la casa: un raspador resistente y un organizador de cables. El primer paso no es cortar ni pegar, sino cuidar la seguridad.

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Si se trata de tarjetas bancarias, credenciales o tarjetas con datos personales, hay que destruir o tapar número, nombre, banda magnética y chip antes de reutilizarlas.

Qué materiales necesitás

Para los dos proyectos hacen falta tarjetas de plástico vencidas, tijera fuerte, cúter, regla, marcador indeleble, lija fina, cinta aisladora o washi tape y perforadora.

También puede servir una pinza, una base de corte y alcohol para limpiar la superficie. Si la tarjeta tiene relieve, conviene usarla para proyectos donde esa textura no moleste.

Muchas tarjetas plásticas, como gift cards o tarjetas de crédito, son difíciles de reciclar en sistemas domiciliarios comunes. Por eso, reutilizarlas puede extender su vida útil antes del descarte correcto.

Idea 1: raspador para etiquetas y suciedad pegada

Una tarjeta vieja puede funcionar como raspador casero para despegar etiquetas, restos de cinta, pintura seca o suciedad adherida en superficies resistentes.

No tires las tarjetas de plástico ya vencidas, tenés un tesoro en casa el paso a paso para convertirlas en 2 objetos útiles (4)

Materiales: una tarjeta vencida, lija fina, cinta para reforzar un borde y alcohol para limpiar.

Paso 1: limpiá bien la tarjeta y asegurate de que no tenga datos visibles. Si los tiene, rayalos, cubrilos o cortá esa parte.

Paso 2: elegí un borde recto y pasale una lija fina para emparejarlo. No hace falta afilarlo demasiado; debe raspar sin cortar.

Paso 3: reforzá el lado opuesto con cinta para que sea más cómodo de agarrar. Eso mejora el control y evita que la tarjeta resbale.

Paso 4: usalo en vidrio, cerámica, mesadas resistentes o superficies donde no haya riesgo de rayar. Probá siempre en una esquina poco visible.

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Idea 2: organizador de cables para escritorio

La segunda opción convierte la tarjeta en una pieza para sostener cables de cargadores, auriculares o conexiones chicas que suelen caerse detrás del escritorio.

Materiales: una tarjeta vencida, marcador, tijera, perforadora, lija fina y cinta doble faz o adhesivo removible.

Paso 1: marcá tres pequeñas ranuras en uno de los lados largos de la tarjeta. Deben quedar separadas para que los cables no se encimen.

Paso 2: hacé un agujero pequeño al final de cada ranura con perforadora. Eso evita que el corte se abra más de lo necesario.

Paso 3: cortá desde el borde hasta cada agujero, formando una entrada para pasar el cable. Lijá los cortes para que no lastimen la funda.

Paso 4: pegá la tarjeta en el borde del escritorio, mesa de luz o biblioteca. Cada ranura sostendrá un cable y evitará que caiga al piso.

No tires las tarjetas de plástico ya vencidas, tenés un tesoro en casa el paso a paso para convertirlas en 2 objetos útiles (5)

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