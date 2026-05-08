8 de mayo de 2026 - 12:33

Quién tiene cápsulas del café, conserva un tesoro en casa: cómo darles una nueva vida

Con creatividad, estas cápsulas usadas pueden transformarse en un objeto útil que ahorra dinero y mejora el hogar.

Con pocos pasos y un poco de creatividad podrás hacer de estas cápsulas un hermoso adorno.

Con pocos pasos y un poco de creatividad podrás hacer de estas cápsulas un hermoso adorno.

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Por Alejo Zanabria

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Reciclaje
Con pocos pasos y un poco de creatividad podrás hacer de estas cápsulas un hermoso adorno.

Con pocos pasos y un poco de creatividad podrás hacer de estas cápsulas un hermoso adorno.

En lugar de tirarlas, las cápsulas pueden aprovecharse para crear un atrapasueños, también conocido como llamador de viento, que sin dudas quedará lindo en tu hogar, aunque también puede ser un buen regalo para la casa de alguna amistad.

Lo bueno es que para su realización no se necesitan muchos materiales, puesto que además de las cápsulas solo se requieren cascabeles, tanza y acrílicos del tamaño y colores que más te gusten.

Reciclaje
Con pocos pasos y un poco de creatividad podrás hacer de estas cápsulas un hermoso adorno.

Con pocos pasos y un poco de creatividad podrás hacer de estas cápsulas un hermoso adorno.

Cómo hacer un llamador de ángeles con las cápsulas del café

1- Limpiar y pintar las cápsulas, sin la lámina de aluminio, con los colores que tengas a disposición y sean de tu gusto.

2- Mientras se seca la pintura, hay que atar a los cascabeles tiras de tanza de la longitud que te parezca adecuada.

3- Hacer un agujerito en la parte superior de las cápsulas, de manera tal que se pueda pasar la tanza y crear una especie de campana con el cascabel dentro.

4- Una vez hecho esto con todas las cápsulas, solo restará unir las tanzas para tener terminada esta nueva decoración.

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