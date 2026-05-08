Quién tiene cápsulas del café, conserva un tesoro en casa: cómo darles una nueva vida

Puede que no haya mejor sensación que comenzar el día con un buen café y hay muchas personas que se lo preparan con las populares cápsulas, que si bien son muy coloridas y dan diferentes sabores a la infusión, solo sirven esa ocasión y luego, suelen terminar en la basura .

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Esto es un error que solemos cometer por no pensar en el reciclado. La realidad es que estas piezas pueden tener una segunda función en tu hogar más allá de ser contenedoras del café, puesto que también pueden ser útiles si te propones a hacer esta manualidad .

Con pocos pasos y un poco de creatividad podrás hacer de estas cápsulas un hermoso adorno.

En lugar de tirarlas, las cápsulas pueden aprovecharse para crear un atrapasueños, también conocido como llamador de viento, que sin dudas quedará lindo en tu hogar, aunque también puede ser un buen regalo para la casa de alguna amistad.

Lo bueno es que para su realización no se necesitan muchos materiales, puesto que además de las cápsulas solo se requieren cascabeles, tanza y acrílicos del tamaño y colores que más te gusten.

Reciclaje Con pocos pasos y un poco de creatividad podrás hacer de estas cápsulas un hermoso adorno. Web

Cómo hacer un llamador de ángeles con las cápsulas del café

1- Limpiar y pintar las cápsulas, sin la lámina de aluminio, con los colores que tengas a disposición y sean de tu gusto.

2- Mientras se seca la pintura, hay que atar a los cascabeles tiras de tanza de la longitud que te parezca adecuada.

3- Hacer un agujerito en la parte superior de las cápsulas, de manera tal que se pueda pasar la tanza y crear una especie de campana con el cascabel dentro.

4- Una vez hecho esto con todas las cápsulas, solo restará unir las tanzas para tener terminada esta nueva decoración.