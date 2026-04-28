Los estudios revelaron el número exacto de tazas de café al día que reducen el estrés en las personas

La investigación revela que los beneficios contra el estrés se mantienen incluso con café descafeinado o instantáneo, aunque desaparecen al superar las tres tazas.

Tomar café es un hábito diario para millones, pero ahora la ciencia confirma que esta costumbre puede ser una herramienta contra el estrés. Un estudio reciente con más de 400.000 personas demostró que el consumo moderado reduce significativamente el riesgo de padecer trastornos del estado de ánimo y ansiedad.

El Dr. Xiang Gao y su equipo de la Universidad de Fudan analizaron datos de casi medio millón de personas durante más de trece años. Los resultados, publicados en el Journal of Affective Disorders, trazaron una curva en forma de J que identifica el punto exacto de bienestar. El menor riesgo de desarrollar problemas de salud mental se encuentra en quienes consumen específicamente entre dos y tres tazas diarias.

Este patrón se mantiene sin importar si el café es molido, instantáneo o incluso descafeinado. Esto sugiere que los beneficios no dependen exclusivamente de la cafeína, sino de un conjunto de compuestos bioactivos presentes en el grano que protegen el sistema nervioso. Sin embargo, el efecto protector desaparece rápidamente al superar el límite de las tres tazas por jornada.

image Mecanismos biológicos y la diferencia entre géneros El café actúa directamente sobre neurotransmisores clave como la dopamina y la serotonina, responsables de regular el estado de ánimo y la respuesta al estrés. Además, posee un potente efecto antiinflamatorio gracias al ácido clorogénico, que reduce el estrés oxidativo en las células. Esta combinación química ayuda al organismo a procesar mejor las tensiones cotidianas y las moléculas inestables que dañan el ADN.

Un hallazgo curioso del estudio es que la relación entre el café y la salud mental es más fuerte en hombres que en mujeres. Esto se explica por la velocidad del metabolismo: las mujeres tienden a procesar la cafeína más lentamente. Como consecuencia, suelen presentar niveles más altos de esta sustancia en sangre tras consumir la misma cantidad, lo que puede alterar los beneficios preventivos.