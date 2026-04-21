Ni gimnasio ni bicicleta: los estudios demuestran cuál es el mejor ejercicio para jubilados y personas mayores

El ejercicio ocupa un lugar central en la construcción de una vida más larga y saludable, especialmente en jubilados y adultos mayores, donde sostener el movimiento resulta clave para preservar la autonomía. Las personas mayores enfrentan mayores dificultades al momento de iniciar o retomar una actividad física.

Caminar es bueno, pero los expertos recomiendan este ejercicio para las personas mayores de 65 años

Solo con caminar no alcanza: el ejercicio recomendado por expertos para personas mayores de 60 años

Estudios demuestran que la caminata es una de las mejores actividades que las personas mayores pueden realizar.

Frente a este escenario, especialistas recomiendan alternativas accesibles , seguras y sostenibles que puedan integrarse en la rutina diaria sin generar exigencias excesivas. En ese contexto, caminar se consolida como una de las prácticas más efectivas y fáciles de incorporar, tanto en entornos urbanos como en espacios naturales.

A diferencia de disciplinas más estructuradas como la natación o el pilates, que suelen requerir instalaciones específicas o supervisión, caminar no demanda equipamiento complejo ni experiencia previa. Esta característica la convierte en una opción viable para quienes buscan mejorar su condición física sin exponerse a esfuerzos intensos . Además, permite adaptarse al ritmo y las posibilidades de cada persona, lo que reduce significativamente el riesgo de abandono.

El movimiento constante que implica una caminata activa distintos sistemas del cuerpo y favorece la circulación, la movilidad articular y el equilibrio. Sin embargo, sus beneficios no se limitan al plano físico.

caminata Una caminata diaria reduce varios problemas de salud. WEB

Beneficios comprobados en la memoria y el estado de ánimo

Investigaciones recientes subrayan la relación entre caminar de forma regular y la mejora en la memoria.

- Se estima que dedicar al menos 30 minutos diarios, cinco veces por semana, contribuye a fortalecer la memoria de trabajo y a estabilizar el estado emocional.

- Estos estímulos actúan como activadores cognitivos que mantienen el cerebro en funcionamiento constante, lo que resulta fundamental para retrasar el deterioro asociado a la edad. La exposición al entorno, además, promueve una mayor conexión con el presente y disminuye los niveles de estrés.

pasos en caminata Una caminata diaria, a cualquier hora puede cuidar tu salud siguiendo una cantidad de pasos o minutos correspondientes. WEB

Prevención del deterioro cognitivo

El impacto de caminar también se extiende a la prevención de trastornos cognitivos.

- Estudios indican que quienes recorren distancias de entre 8 y 10 kilómetros semanales presentan menor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve, una condición que suele anteceder enfermedades neurodegenerativas.

En este marco, los investigadores remarcan: "Las personas con una mejor condición física presentan menos atrofia cerebral, en especial en regiones asociadas con la memoria y el aprendizaje". Este hallazgo refuerza la idea de que el movimiento no solo preserva el cuerpo, sino también estructuras cerebrales clave.

problemas de osteoartritis Una caminata en terreno llano puede mejorar la movilidad. WEB

Un hábito que potencia otros aspectos de la vida

Más allá del ejercicio en sí, caminar puede integrarse con otras actividades que estimulan la mente, como la lectura o la interacción social. Esta combinación potencia los efectos positivos sobre la salud cognitiva y emocional. A su vez, una alimentación equilibrada y la incorporación de rutinas saludables consolidan un enfoque integral orientado al bienestar.