1 de junio de 2026 - 16:01

Los estudios destacan los dos colores que utilizan las personas más brillantes y talentosas

Según investigaciones, existen colores que la investigación vincula con creatividad, precisión y rendimiento cognitivo.

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Por Andrés Aguilera

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No porque vuelvan talentosa a una persona, sino porque se asociaron con procesos mentales vinculados a creatividad, apertura y desempeño.

Azul: creatividad y pensamiento amplio

Un estudio publicado en Science analizó cómo los colores rojo y azul influían en distintas tareas cognitivas. Los resultados indicaron que el azul podía favorecer el rendimiento en tareas creativas.

La explicación propuesta es que el azul se asocia con apertura, calma y exploración. Esa sensación puede facilitar un pensamiento más flexible, útil para generar ideas nuevas.

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En la vida cotidiana, esto no significa que vestirse de azul garantice talento. Pero sí explica por qué este color suele verse como una señal de claridad, confianza y creatividad tranquila.

Verde: asociación con crecimiento y creatividad

Otro estudio, publicado en Personality and Social Psychology Bulletin, encontró que una breve exposición al color verde podía mejorar el desempeño en una tarea creativa.

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El verde suele asociarse con crecimiento, naturaleza, renovación y posibilidad. Esa conexión puede favorecer un estado mental menos rígido y más abierto.

Por eso, en ropa, espacios de trabajo o presentaciones, el verde puede funcionar como un tono que transmite frescura, equilibrio y capacidad de pensar distinto.

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