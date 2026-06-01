Un estudio de psicología concluyó: las personas nacidas entre 1955 y 1975 tienen una superioridad emocional incomparable

Las personas nacidas entre 1955 y 1975 atravesaron cambios enormes: crisis económicas, transformaciones familiares, nuevas tecnologías, dictaduras o tensiones políticas según el país, y una vida adulta construida entre mundos muy distintos. Desde la psicología, una posible ventaja aparece en la regulación emocional.
No significa que sean superiores a otras generaciones ni que todos manejen mejor sus emociones. La evidencia científica apunta a algo más preciso: con la edad, muchas personas aprenden a elegir mejor dónde poner energía emocional.
La ventaja no es no sentir, sino regular mejor
Un artículo publicado en Current Directions in Psychological Science plantea que, pese a las pérdidas asociadas al envejecimiento, los adultos mayores suelen reportar niveles altos de bienestar emocional.
Los investigadores Heather Urry y James Gross señalan que una explicación posible es que las personas mayores seleccionan y optimizan ciertos procesos de regulación emocional.
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En términos simples, no dejan de enojarse, preocuparse o sufrir. Pero muchas veces administran mejor cuándo reaccionar, cuándo soltar y qué conflictos no merecen desgaste.
La selección emocional como estrategia
Otra investigación, publicada en Current Opinion in Psychology, sostiene que la selectividad puede funcionar como una estrategia de regulación emocional en adultos mayores.
Eso implica organizar mejor los vínculos, las conversaciones y los entornos para reducir tensiones innecesarias y priorizar experiencias con sentido.
Esta capacidad puede ser muy visible en personas nacidas entre 1955 y 1975: después de décadas de responsabilidades, muchas aprenden a distinguir urgencias reales de conflictos pasajeros.
Por qué esa generación pudo entrenar temple
Quienes nacieron en ese período crecieron sin respuestas instantáneas, sin hiperconexión y con menos discurso público sobre bienestar emocional.
Eso tuvo costos: muchas personas aprendieron a callar, aguantar o resolver sin pedir ayuda. Pero también pudo entrenar paciencia, tolerancia a la espera y capacidad de adaptación.
La ventaja emocional aparece cuando esa experiencia no se convierte en rigidez, sino en perspectiva.