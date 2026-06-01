1 de junio de 2026 - 06:45

La psicología dice que las personas que no toman decisiones no están confundidas, sino llenas de miedo

La psicología identifica el comportamiento "maximizador" como la raíz del agotamiento mental, diferenciándolo de quienes eligen opciones simples y funcionales.

La psicología analiza la ciencia de la indecisión: por qué tu cerebro se bloquea ante demasiadas opciones.

La psicología analiza la ciencia de la indecisión: por qué tu cerebro se bloquea ante demasiadas opciones.

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Por Cristian Reta

La incapacidad para tomar decisiones no es un signo de confusión o falta de inteligencia. La psicología sugiere que el cerebro queda atrapado en un bucle de sobrepensamiento, perfeccionismo y miedo al arrepentimiento. Este fenómeno, alimentado por el exceso de opciones modernas, convierte elecciones simples en procesos agotadores de análisis infinito.

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El comportamiento de quienes tardan meses en elegir una carrera o semanas en comparar un teléfono suele frustrar a su entorno. Sin embargo, los expertos señalan que estas personas suelen ser altamente reflexivas y capaces. El problema no es la falta de información, sino la tendencia a buscar incansablemente la mejor opción posible en lugar de una suficiente.

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Psicología y decisión: la paradoja de la elección y el efecto de las redes sociales

El psicólogo Barry Schwartz propuso la "Paradoja de la Elección", una teoría que explica cómo tener más opciones no garantiza mayor felicidad, sino que dificulta la decisión. Mientras que elegir entre tres universidades es sencillo, comparar treinta opciones satura el sistema cognitivo. Actualmente, plataformas como Instagram o LinkedIn amplifican este estrés al activar la "Teoría de la Comparación Social" de Leon Festinger, haciendo que cada camino parezca riesgoso frente a los éxitos ajenos.

El perfil perfeccionista es el que más sufre este bloqueo. Según los estudios, el perfeccionismo crea la creencia interna de que existe una única elección ideal y que fallar conducirá al fracaso absoluto. Esto se vincula con el comportamiento "maximizador": a diferencia de los "satisficers", que aceptan una buena opción, los maximizadores sienten la obligación de encontrar lo absoluto, lo cual genera parálisis por análisis.

La "Teoría de la Aversión al Arrepentimiento" también juega un papel crucial en este proceso. Las personas no temen al resultado negativo en sí, sino al sentimiento futuro de que podrían haber elegido algo mejor. Además, las experiencias de la infancia, como criarse en hogares críticos o con padres sobreprotectores, merman la confianza necesaria para decidir por cuenta propia, tratando la incertidumbre como una amenaza directa.

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Pese al estrés, la indecisión oculta fortalezas como la curiosidad y la responsabilidad ante las consecuencias. La investigación demuestra que el éxito no proviene de la certeza perfecta, sino de actuar con información razonable y adaptarse en el camino. El reto no es pensar más, sino aprender a confiar en una opción buena para romper el estancamiento mental.

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