Según la psicología, los adultos emocionalmente estables vivieron estas 2 experiencias clave en la infancia

La psicología del desarrollo sostiene que las experiencias cotidianas durante la niñez influyen emocionalmente en la vida adulta. Contrario a la creencia popular, los recuerdos más determinantes no son los grandes eventos familiares, sino la sensación de haber sido acompañado emocionalmente en momentos simples y el aprendizaje de que los vínculos pueden repararse tras un conflicto.
Las conclusiones provienen de investigaciones extensas como el Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin. Este trabajo comenzó en Nueva Zelanda hace más de cuatro décadas evaluando a participantes desde los tres años de edad. Los resultados permitieron a los terapeutas comprender que el desarrollo emocional no depende de premios o elogios extraordinarios, sino del acompañamiento en escenas rutinarias.
¿Por qué la presencia emocional cotidiana importa más que los grandes hitos familiares?
Un ejemplo concreto es el de un niño que dibuja mientras un adulto lee cerca sin intervenir. Esta presencia transmite que no es necesario destacar o comportarse de manera extraordinaria para merecer afecto. Quienes crecieron con este tipo de vivencias suelen desarrollar una autoestima más sólida en la adultez. No vinculan su valor personal exclusivamente con el éxito o la productividad.
El segundo recuerdo fundamental aparece después de una discusión o pelea familiar. Lo significativo no es el desacuerdo en sí, sino la forma en que la relación vuelve a la calma. La reparación emocional puede ocurrir mediante gestos mínimos, como ofrecer un vaso de agua o simplemente regresar a la habitación tras un enojo sin aplicar castigos emocionales ni mantener rencores.
¿Qué aprenden los niños cuando los vínculos se reparan tras un conflicto?
Estas vivencias enseñan que las diferencias no significan la ruptura definitiva del afecto. Los niños que atraviesan estas reconciliaciones logran tolerar mejor las tensiones en sus relaciones adultas. Aprenden que los vínculos importantes tienen la capacidad de sanar y no interpretan cada pelea como un riesgo de abandono.
Por el contrario, la falta de estas experiencias genera adultos que dependen de la validación externa o que viven en un estado constante de alerta emocional. Temen que cualquier error provoque el rechazo o la distancia afectiva definitiva de sus seres queridos. El bienestar emocional se construye así en la estabilidad de lo ordinario y la seguridad de la reparación.