Según la psicología, los adultos emocionalmente estables vivieron estas 2 experiencias clave en la infancia

No son los cumpleaños ni los viajes: la psicología del desarrollo demuestra que la compañía silenciosa y la reconciliación pospelea marcan tu personalidad adulta.

Estas experiencias en la infancia son claves para la maduración emocional, según la psicología.

La psicología del desarrollo sostiene que las experiencias cotidianas durante la niñez influyen emocionalmente en la vida adulta. Contrario a la creencia popular, los recuerdos más determinantes no son los grandes eventos familiares, sino la sensación de haber sido acompañado emocionalmente en momentos simples y el aprendizaje de que los vínculos pueden repararse tras un conflicto.

Las conclusiones provienen de investigaciones extensas como el Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin. Este trabajo comenzó en Nueva Zelanda hace más de cuatro décadas evaluando a participantes desde los tres años de edad. Los resultados permitieron a los terapeutas comprender que el desarrollo emocional no depende de premios o elogios extraordinarios, sino del acompañamiento en escenas rutinarias.

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¿Por qué la presencia emocional cotidiana importa más que los grandes hitos familiares? Un ejemplo concreto es el de un niño que dibuja mientras un adulto lee cerca sin intervenir. Esta presencia transmite que no es necesario destacar o comportarse de manera extraordinaria para merecer afecto. Quienes crecieron con este tipo de vivencias suelen desarrollar una autoestima más sólida en la adultez. No vinculan su valor personal exclusivamente con el éxito o la productividad.

El segundo recuerdo fundamental aparece después de una discusión o pelea familiar. Lo significativo no es el desacuerdo en sí, sino la forma en que la relación vuelve a la calma. La reparación emocional puede ocurrir mediante gestos mínimos, como ofrecer un vaso de agua o simplemente regresar a la habitación tras un enojo sin aplicar castigos emocionales ni mantener rencores.