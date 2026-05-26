26 de mayo de 2026 - 01:00

Según la psicología, las personas criadas en los 80 y 90 desarrollaron una capacidad social hoy poco común

La psicología, las generaciones, la convivencia y las habilidades sociales explican una ventaja poco frecuente hoy.

Psicología
Por Ignacio Alvarado

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Las personas criadas en los 80 y 90 atravesaron una infancia donde la interacción social dependía casi completamente del contacto cara a cara. Las amistades se construían en clubes, plazas, escuelas y llamadas telefónicas largas.

La ausencia de redes sociales obligaba a desarrollar herramientas emocionales distintas. Había que interpretar silencios, expresiones y tonos de voz constantemente.

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Ese tipo de convivencia fortaleció capacidades sociales muy específicas.

La habilidad que hoy resulta menos común

Según especialistas en psicología, una de las capacidades más desarrolladas en estas generaciones es la tolerancia social a la incomodidad interpersonal.

Esto significa poder sostener conversaciones difíciles, convivir con silencios o resolver conflictos sin necesidad de cortar inmediatamente el vínculo.

Investigaciones de la Universidad de Michigan sobre comunicación interpersonal indican que la exposición prolongada a interacciones presenciales fortalece habilidades vinculadas a empatía y regulación emocional.

Las habilidades sociales se entrenaban diariamente sin intermediación digital.

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Lo que explican los especialistas

La psicología sostiene que crecer sin hiperconectividad obligaba a tolerar frustraciones sociales que hoy muchas veces se evitan mediante pantallas o mensajes breves.

Además, las dinámicas de convivencia presencial fortalecían la capacidad de adaptación grupal y lectura emocional en tiempo real.

Especialistas en comportamiento social destacan que estas generaciones desarrollaron vínculos más sostenidos y menos inmediatos, algo que hoy resulta menos frecuente debido a la rapidez de las interacciones digitales.

En definitiva, quienes crecieron en los 80 y 90 desarrollaron una capacidad social poco común: sostener vínculos complejos sin necesidad de validación constante ni respuestas inmediatas, una habilidad cada vez más valorada en un mundo dominado por la inmediatez emocional.

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