31 de mayo de 2026 - 17:20

Un estudio de psicología lo confirmó: las personas que hablan solas toman mejores decisiones bajo presión

Un estudio en Scientific Reports confirma que el habla autodirigida aparece en momentos de alta presión para ayudar al cerebro a resolver problemas complejos.

El estudio en psicología reveló que las personas que hacen esto toman mejores decisiones.&nbsp;

El estudio en psicología reveló que las personas que hacen esto toman mejores decisiones. 

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Por Sofía Serelli

Muchos adultos sienten vergüenza al ser sorprendidos hablando solos, asociando este hábito con la soledad o el estrés. Sin embargo, un estudio psicológico revela que este comportamiento no es una regresión, sino un mecanismo biológico avanzado para procesar emociones, ensayar decisiones difíciles y desatascar pensamientos que el silencio no logra resolver.

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Narrar lo que hacemos es la forma en que el cerebro convierte sensaciones corporales en datos procesables. Los sentimientos suelen manifestarse primero como nudos en el estómago o tensión en el pecho. Al decir "estoy ansioso" en voz alta, esa sensación sale del sistema límbico y entra en el sistema verbal, donde puede ser examinada con lógica.

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¿Por qué funciona mejor usar tu propio nombre al hablarte?

Un hallazgo clave en investigaciones con imágenes cerebrales demuestra que la eficacia de este método aumenta al cambiar el pronombre. Decir "puedes hacerlo" usando tu propio nombre en lugar de "yo" crea una distancia psicológica que reduce la reactividad emocional sin esfuerzo adicional. Este giro lingüístico permite que la persona actúe como su propio observador, facilitando la calma en momentos críticos.

Contrario a la creencia de que es un signo de inestabilidad, un artículo en Scientific Reports descubrió que el habla autodirigida es más frecuente en situaciones de alta exigencia o ansiedad. Aquellos que lo utilizan no solo se sienten mejor después, sino que demuestran un desempeño superior en la tarea que están realizando, ya que el habla es donde realmente ocurre el pensamiento.

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¿Cuándo y dónde el cerebro aprovecha mejor el habla privada?

El entorno también influye. Momentos como ducharse, conducir o caminar solos son escenarios ideales porque el ruido social es inexistente y las manos realizan tareas automáticas. En estos espacios de privacidad, el cerebro encuentra el hueco necesario para finalizar pensamientos que el diálogo interno silencioso suele dejar en bucles infinitos.

Sin embargo, la hiperconectividad actual amenaza esta función. El hábito de revisar el teléfono en cada minuto libre llena el vacío que el cerebro utilizaría para el habla privada. Al eliminar estos momentos de "carga social cero", perdemos la oportunidad de transformar el ruido mental en soluciones prácticas y claridad emocional.

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