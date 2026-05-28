28 de mayo de 2026 - 10:10

Un estudio muestra que Hollywood prefiere hombres llamados Chris y animales parlantes antes que mujeres mayores de 60 años

Una investigación reveló que las superproducciones tienen cuatro veces más probabilidades de estar lideradas por un animal que habla que por una mujer mayor de 60 años.

Emma Thompson, de 67 años, comentó que las mujeres no necesitan permiso para existir en pantalla.&nbsp;

Emma Thompson, de 67 años, comentó que "las mujeres no necesitan permiso para existir en pantalla". 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La campaña británica Age Without Limits analizó las cien películas más taquilleras estrenadas en el Reino Unido entre 2023 y 2025. El estudio arrojó datos que demuestran una realidad estadística preocupante: fue más sencillo para un hombre llamado Chris o para un animal con capacidad de habla protagonizar un éxito que para una mujer de sesenta años.

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Solo cinco de los cien largometrajes con mayor recaudación en ese periodo tuvieron como protagonista a una mujer mayor de 60 años. En contraste, seis películas estuvieron lideradas por actores llamados Chris, como Chris Pratt, quien encabezó tres de esos éxitos: Super Mario, Guardianes de la Galaxia 3 y Garfield.

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La desproporción entre el público real y la representación en pantalla

Carole Easton, directora ejecutiva del Centre for Ageing Better, señaló que una de cada cinco personas que acudieron al cine en el Reino Unido tuvo 55 años o más. Este grupo demográfico gastó cientos de millones de libras en entradas anualmente, pero la industria mantuvo una falta de representación que Easton calificó como insultante.

La actriz británica Emma Thompson, de 67 años, afirmó en un comunicado que las mujeres no necesitan permiso para existir en la pantalla porque ya existen en el mundo. Thompson sostuvo que las historias sobre mujeres que envejecen son fascinantes y merecen ocupar el primer plano en lugar de ser marginadas o ignoradas por los guardianes culturales.

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El edadismo en cifras: mujeres mayores, menos visibles y menos escuchadas

Un estudio elaborado por académicos de la University of West London concluyó que los personajes femeninos de 65 años o más tuvieron tres veces menos probabilidades que los hombres de la misma edad de aparecer en filmes británicos. Además, estos personajes hablaron un 14% menos que los hombres mayores y fueron presentados frecuentemente como figuras pasivas e irrelevantes para la trama.

Harriet Bailiss, colíder de la campaña, explicó que esta falta de visibilidad reforzó la idea de que las personas importan menos a medida que envejecen. Bailiss advirtió que el edadismo determinó en qué vidas consideró la industria que merecía la pena invertir, limitando la ambición y la confianza de las mujeres mayores que no se vieron reflejadas en la cultura popular.

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Meryl Streep y los límites del cambio en Hollywood

En el panorama de 2026, la secuela de El diablo viste de Prada, protagonizada por Meryl Streep a sus 76 años, alcanzó los 600 millones de dólares en recaudación mundial. No obstante, otros títulos como Proyecto Fin del Mundo, liderado por una roca alienígena parlante, y la secuela de Super Mario mantuvieron cifras superiores en la taquilla global.

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