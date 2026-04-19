19 de abril de 2026 - 18:15

Amazon Prime Video retrasa el estreno de "Proyecto Salvación" en streaming por un motivo millonario

La película ya superó los 500 millones de dólares de recaudación y la productora espera alcanzar los 600 millones antes de liberarla en su plataforma digital.

Amazon Prime Video retrasó el estreno de Proyecto Salvación en streaming.

Amazon Prime Video retrasó el estreno de "Proyecto Salvación" en streaming.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Amazon decidió retrasar el estreno de "Proyecto Salvación" en su plataforma Prime Video debido al desempeño arrollador de la película en las salas de cine. La cinta de ciencia ficción, protagonizada por Ryan Gosling, continuará de forma exclusiva en la pantalla grande para maximizar sus ingresos antes de pasar al catálogo de streaming.

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Amazon sabe que lanzarla ahora en Prime Video significaría perder dinero. A diferencia de otros títulos del estudio que pasaron rápidamente al formato hogareño, esta producción ha mantenido un ritmo de ingresos inusualmente alto durante semanas. El objetivo corporativo es claro: exprimir el potencial comercial en salas antes de ceder la exclusividad digital.

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Estrategia financiera y el techo de los 600 millones

Hasta la fecha, la película protagonizada por Ryan Gosling ha superado la barrera de los 500 millones de dólares a nivel global. Los analistas de mercado y la propia compañía proyectan que el film puede alcanzar los 600 millones de dólares si se mantiene en cartelera un tiempo más. Retirarla de los cines en este momento sería un error financiero para el estudio, que busca capitalizar el interés sostenido del público.

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La decisión cuenta con el respaldo total de sus directores. Chris Miller ha sido enfático al señalar que esta es una obra diseñada específicamente para la pantalla grande. Como parte de esta nueva etapa de promoción, la película regresará a las salas IMAX por solo una semana a partir de este fin de semana, reforzando la idea de que el cine ofrece una experiencia colectiva que el hogar no puede replicar.

Un cambio de estrategia marcado por los resultados en taquilla

La política habitual de Amazon con sus producciones originales solía ser mucho más agresiva hacia el streaming. Sin embargo, los antecedentes inmediatos de este mismo año obligaron a un cambio de rumbo basado en resultados. Títulos como "Sin piedad" o "Ruta de escape" llegaron rápidamente a Prime Video tras fallar en su intento por atraer público a las salas. En esos casos, el estudio no tenía alicientes económicos para alargar el periodo de exclusividad en cines.

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Con "Proyecto Salvación", la crítica ha sido tan favorable que incluso la posicionan como el mejor trabajo de la carrera de Gosling, superando a éxitos previos como "Drive". Para los usuarios que esperaban ver la película desde su casa, la noticia implica una cuota extra de paciencia. La ventana de exclusividad se ha extendido mientras las cifras de taquilla sigan siendo sólidas. Esta medida demuestra que las grandes producciones todavía dependen del ritual de la sala oscura para alcanzar su máximo valor económico y artístico.

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