"Quieren que me calle": el hermano de la Tota Santillán habló tras la balacera en su casa

A casi dos años de la muerte de Daniel “La Tota” Santillán , la investigación judicial sobre el caso continúa abierta. En ese contexto, Horacio Carías , hermano del conductor, habló públicamente luego de que su vivienda fuera atacada a balazos y aseguró que su familia atraviesa una situación de constante preocupación.

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Durante una entrevista con Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, Carías relató que además del reciente episodio sufrió dos robos en su casa en los últimos meses. “Me desvalijaron la casa dos veces en tres meses. Se llevaron todo menos las remeras de mi hermano ”, afirmó.

Embed - Habló el hermano de la Tota Santillán tras la balacera en su casa: "Hoy podría no estar acá"

Carías interpreta los mencionados hechos como intentos de intimidación vinculados a su insistencia en reclamar el esclarecimiento de la muerte del conductor. “ La sensación que tengo es que quieren que me calle la boca . Pero no voy a parar hasta que se haga justicia por mi hermano”, sostuvo.

Carías aseguró además que recibió numerosas amenazas y manifestó preocupación por la seguridad de sus hijos y nietos. También señaló que atraviesa problemas de salud que atribuye al estrés generado por la situación. "Me diagnosticaron que estoy perdiendo la visión producto del estrés que tengo y estoy en tratamiento", detalló.

Durante la entrevista, el hermano del conductor reiteró sus cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Santillán y expresó su convicción personal respecto del caso. “Detrás de todo esto que me pasa están las personas que mataron a mi hermano”, afirmó.

Al respecto del caso declaró que "Tota la vida no se la quitó. Él estaba vestido para irse a trabajar cuando lo mataron". Ahora, Carías sostiene que antes de la muerte de su hermano nunca había sufrido episodios como los que denuncia y aseguró que la sucesión de robos, amenazas y el ataque armado alteraron profundamente su vida diaria.