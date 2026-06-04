Adiós a Peabo Bryson: murió el cantante que brilló en Disney junto a Céline Dion en La Bella y La Bestia

El cantante estadounidense Peabo Bryson murió a los 75 años de edad y su partida causó conmoción en la industria musical. Se trata de una de las voces más reconocidas del R&B (Rhythm and blues - género de música popular afroamericana) y protagonista de inolvidables canciones de Disney.

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La noticia fue confirmada por su familia y rápidamente generó repercusión. Según informaron, el músico falleció días después de haber sufrido un derrame cerebral .

En el sentido comunicado, también difundido por medios locales, señalaron que “dejó este mundo en paz y rodeado por sus familiares y las personas más cercanas a él” . A su vez, destacaron el gran impacto que tuvo su música a lo largo de más de cinco décadas de carrera, dejando una huella imborrable.

"Estamos devastados, pero también agradecidos por el cariño que recibió Peabo y por todas las personas a las que llegó con su voz y su generosidad", expresó la familia. Además, remarcaron que su legado artístico seguirá vigente a través de sus canciones.

Ganador de la vida: “Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban belleza”

Bryson nació en Greenville, Carolina del Sur, y a lo largo de sus años construyó una trayectoria repleta de éxitos. Temas como If Ever You're in My Arms Again, Can You Stop the Rain y Tonight, I Celebrate My Love lo consolidaron como una figura destacada dentro de la música romántica y el R&B.

A lo largo de su carrera también compartió grabaciones con artistas de renombre como Roberta Flack, Natalie Cole y Regina Belle, con quienes protagonizó algunos de sus duetos más recordados.

Embed We are heartbroken by the passing of legendary R&B singer Peabo Bryson. His performance of "A Whole New World,” with Regina Bell, from Disney’s Aladdin was the first-ever song from an animated film to hit No. 1 on the Billboard Hot 100, and we will forever treasure his… pic.twitter.com/r1fBOLF0gY — Disney Music (@DisneyMusic) June 3, 2026

Su reconocimiento mundial llegó con fuerza en los años noventa gracias a Disney. Allí su nombre pasó a otro nivel: en 1992 ganó un premio Grammy por Beauty and the Beast, interpretada junto a Céline Dion. Un año más tarde logró una segunda estatuilla por A Whole New World, canción de la película Aladdin.

Luego de confirmarse su fallecimiento, la cantante Dion publicó un emotivo mensaje en redes sociales. Recordó que Bryson la acompañó en sus primeros pasos cantando en inglés y destacó tanto su talento artísticos como su calidad humana.

"Estoy desconsolada tras escuchar que hemos perdido a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y de la interpretación", escribió en su cuenta social de X.