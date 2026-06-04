La dura acusación de Tamara Gala contra Fede Bal: "Yo la pasé mal con él"

La polémica reavivada entre Federico Bal y Barbie Vélez sumó una nueva voz en las últimas horas. Tamara Gala, expareja del actor e hijo de Carmen Barbieri, realizó un duro descargo en el que recordó su experiencia personal durante la relación y manifestó su apoyo a la hija de Nazarena Vélez.
Durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, la exvedette sostuvo que atravesó momentos difíciles junto a Bal. En sus declaraciones a Radio Mitre afirmó que, en aquel momento, sus denuncias y declaraciones no fueron tomadas en serio.
“Cuando a mí me pasó lo que me pasó con Federico Bal, todo el mundo me trató de loca y me sacaron trabajo”, expresó. Además, remarcó que no siempre la violencia implica agresiones físicas y señaló que existen otras conductas que también generan daño. "A veces no hace falta pegar para que haya violencia”, detalló.
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El respaldo a Barbie Vélez
En su relato, Gala recordó que mantuvo una relación de casi tres años con el actor y aseguró que durante ese período hubo situaciones que la afectaron emocionalmente. También se refirió a un episodio que involucró a Barbie Vélez y contó que, tras una comunicación con Nazarena Vélez, pudo ver de cerca el estado emocional de la joven.
Según relató, la encontró muy afectada y angustiada. Por ese motivo, manifestó que cree en los testimonios de Barbie y de su madre, y aseguró que no comparte la versión que sostienen Federico Bal y Carmen Barbieri sobre aquellos hechos.
Las críticas al actor y a Carmen Barbieri
La exvedette fue especialmente crítica con Bal, a quien definió como una persona “mentirosa” y “egocéntrica”. Además, cuestionó la actitud que observa en sus apariciones televisivas y consideró que no aprendió de las situaciones controvertidas que protagonizó en el pasado.
Gala también apuntó contra Carmen Barbieri al referirse a sus declaraciones públicas sobre el conflicto y expresó su desacuerdo con algunas de las posturas adoptadas por la conductora. "Carmen Barbieri hablando de la Justicia, que no traiga ese tema y no seamos tan hipócritas en este ambiente porque es un montón”, cuestionó.