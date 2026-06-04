La dura acusación de Tamara Gala contra Fede Bal: "Yo la pasé mal con él"

La polémica reavivada entre Federico Bal y Barbie Vélez sumó una nueva voz en las últimas horas. Tamara Gala , expareja del actor e hijo de Carmen Barbieri , realizó un duro descargo en el que recordó su experiencia personal durante la relación y manifestó su apoyo a la hija de Nazarena Vélez .

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Durante una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen , la exvedette sostuvo que atravesó momentos difíciles junto a Bal. En sus declaraciones a Radio Mitre afirmó que, en aquel momento, sus denuncias y declaraciones no fueron tomadas en serio .

“Cuando a mí me pasó lo que me pasó con Federico Bal, todo el mundo me trató de loca y me sacaron trabajo ”, expresó. Además, remarcó que no siempre la violencia implica agresiones físicas y señaló que existen otras conductas que también generan daño. "A veces no hace falta pegar para que haya violencia”, detalló.

En su relato, Gala recordó que mantuvo una relación de casi tres años con el actor y aseguró que durante ese período hubo situaciones que la afectaron emocionalmente. También se refirió a un episodio que involucró a Barbie Vélez y contó que, tras una comunicación con Nazarena Vélez , pudo ver de cerca el estado emocional de la joven.

Según relató, la encontró muy afectada y angustiada. Por ese motivo, manifestó que cree en los testimonios de Barbie y de su madre, y aseguró que no comparte la versión que sostienen Federico Bal y Carmen Barbieri sobre aquellos hechos.

Las críticas al actor y a Carmen Barbieri

La exvedette fue especialmente crítica con Bal, a quien definió como una persona “mentirosa” y “egocéntrica”. Además, cuestionó la actitud que observa en sus apariciones televisivas y consideró que no aprendió de las situaciones controvertidas que protagonizó en el pasado.

Gala también apuntó contra Carmen Barbieri al referirse a sus declaraciones públicas sobre el conflicto y expresó su desacuerdo con algunas de las posturas adoptadas por la conductora. "Carmen Barbieri hablando de la Justicia, que no traiga ese tema y no seamos tan hipócritas en este ambiente porque es un montón”, cuestionó.