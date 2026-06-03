Danelik rompió el silencio tras quedar fuera de Gran Hermano: el mensaje que compartió con sus seguidores

La exclusión de Danelik de Gran Hermano: Generación Dorada generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y abrió un intenso debate en redes sociales. La influencer tucumana impulsó una masiva campaña para intentar regresar al reality , pero finalmente la producción decidió que la actriz Alejandra Majluf ocupara el lugar disponible.

Tras conocerse la noticia, la ex participante publicó un extenso y emotivo mensaje en el que expresó su dolor por no haber sido elegida y agradeció el respaldo que recibió durante todo el proceso.

A través de sus redes sociales, Danelik compartió una profunda reflexión sobre las dificultades que enfrentó desde su salida del programa y el significado que tenía para ella la posibilidad de volver a ingresar a la casa más famosa del país.

El dolor de no conseguir el regreso

En una publicación realizada en Instagram, la influencer explicó que siempre sintió que su historia personal tenía obstáculos difíciles de superar dentro de la dinámica del reality. “¿Saben por qué sentía que mi historia no servía para el juego? Porque toda la vida tuve que ponerme un escudo protector que impida que las balas entren y sabía que ésta no iba a ser la excepción”, escribió.

Danelik también recordó las críticas que recibió tras abandonar el programa y el impacto que tuvieron algunos comentarios dirigidos hacia su vida personal. “Salí a un mundo lleno de comentarios hacia mi persona, hacia mi sexualidad, lo cual es una batalla que nadie la va a poder vivir como se siente”, expresó.

De los programas más icónicos de los 90 a Gran Hermano: quién es la figura que ingresó a la casa De los programas más icónicos de los 90 a Gran Hermano: quién es la figura que ingresó a la casa gentileza

El reclamo que hizo sobre su paso por la casa

Durante su descargo, la creadora de contenido también se refirió a situaciones que observó dentro del programa y a la expectativa que tenía de recibir respaldo de otros participantes.

“Sabía todo lo que pasaba dentro de la casa, cómo se manejaban y saben qué? Esperaba que alguien me defienda de eso y nadie lo hizo, entonces, ¿por qué ésta sería la excepción?”, señaló. A pesar de la decepción por no haber conseguido el regreso, destacó el acompañamiento constante de sus seguidores, a quienes suele llamar “stars” y “muyersss”.

La campaña de sus seguidores en redes sociales

La posibilidad de que Danelik regresara a Gran Hermano movilizó a miles de fanáticos en plataformas como Instagram y X. Durante varios días, los usuarios impulsaron tendencias y publicaciones para intentar llamar la atención de la producción.

Los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse una vez conocida la decisión final. Muchos seguidores destacaron la autenticidad de la influencer y le enviaron palabras de aliento. “Te ganaste muchos corazones, Dane. Pero Gran Hermano no es para vos. Vos sos muy humana”, escribió una usuaria. Otra seguidora manifestó: “Lo diste todo. A seguir así, como sos tan transparente, alegre, vital. Tenés que volver”.