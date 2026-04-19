Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 20 de abril

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.390 en Banco Nación. A su vez, el ministerio de economía planea estrategias ante distintas fuentes de financiamiento para obtener 10.000 millones de dólares para los vencimientos de deuda en 2027 y 2028.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Con el foco puesto en los próximos compromisos de deuda en moneda extranjera, la administración de Javier Milei trabaja en la construcción de un esquema financiero que le permita reunir hasta USD 10.000 millones sin recurrir a los mercados internacionales. Ese monto sería suficiente para afrontar pagos con acreedores privados previstos para julio de 2026 y enero y julio de 2027, que en conjunto suman cerca de 9.000 millones de dólares.

En paralelo a las gestiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington tuvo como meta principal asegurar líneas de financiamiento respaldadas por organismos multilaterales. En ese marco, se avanzó en acuerdos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de besarrollo (BID) por un total de USD 2.550 millones.

, la visita del ministro de Economía, a Washington tuvo como meta principal respaldadas por organismos multilaterales. En ese marco, se avanzó en acuerdos con el y el por un total de Puntualmente, el Banco Mundial aportará USD 2.000 millones , mientras que el BID contribuirá con USD 550 millones. Estos fondos no se entregan de manera directa, sino que funcionan como garantías, es decir, una especie de respaldo para futuros acreedores. El objetivo es facilitar la refinanciación de una parte relevante de la deuda argentina, reducir el costo del financiamiento y generar un entorno más atractivo para la llegada de inversiones privadas, tanto locales como del exterior.

, mientras que el Estos fondos no se entregan de manera directa, sino que funcionan como es decir, una especie de El objetivo es facilitar la de una parte relevante de la deuda argentina, del financiamiento y generar un para la llegada de inversiones privadas, tanto locales como del exterior. De hecho, "toto" Caputo aclaró que esta estrategia no implica un aumento del endeudamiento, sino una reestructuración de los vencimientos existentes. Según explicó, el equipo económico viene desarrollando desde hace tiempo alternativas de financiamiento con tasas más convenientes que las disponibles en el mercado. En ese sentido, remarcó que la decisión de no emitir deuda en plazas internacionales responde a la intención de conseguir condiciones más favorables para el país.

En cuanto al costo de la operación, el ministro estimó que la tasa de interés se ubicaría entre 5,5% y 6,5% anual, con un plazo de seis años, aunque señaló que aún se están definiendo algunos detalles. Este nivel resulta más bajo que el que Argentina debería convalidar si saliera hoy a colocar deuda en el exterior, donde las tasas superarían el 9% anual en dólares debido al actual nivel de riesgo país.

dólar lunes 20 de abril WEB

Asimismo, el Gobierno busca que el indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan continúe descendiendo. Este índice, que compara el rendimiento de los bonos argentinos con los del Tesoro estadounidense, es clave para evaluar el acceso al crédito internacional. Una baja sostenida permitiría, en el futuro, retomar el financiamiento externo en condiciones más accesibles.