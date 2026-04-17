La industria utilizó el 54,6% de su capacidad en febrero y profundizó la caída interanual

En febrero de 2026 la industria utilizó el 54,6% de su capacidad instalada frente al 58,6% del mismo mes del año anterior, según informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . Uno de los sectores que superó el rango general de utilización de la capacidad instalada fue el de refinación del petróleo, que alcanzó los 88,9%.

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Sobre los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general, el INDEC indica que son:

-Industrias metálicas básicas: 59,7%.

-Productos alimenticios y bebidas: 58,6%.

Capacidad instalada de la industria- febrero 2026 La industria utilizó 54,6% de su capacidad instalada durante febrero de 2026 Indec

También detalló cuáles son aquellos bloques sectoriales que no superaron el nivel general, que son: edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), productos minerales no metálicos (49%), productos textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica excepto automotores (33,9%).

Automotrices y metalurgia pierden nivel de actividad

En relación a la industria automotriz, se muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,9%, inferior al de febrero de 2025 (54,6%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices, según detalló la Agencia Noticias Argentina.

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Por otro lado, las industrias metálicas básicas presentan en febrero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 59,7%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (67,3%). En este sentido, la producción de acero crudo presenta una disminución interanual de 14,0% en el mes bajo observación, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

Caída en alimentos y repunte en petróleo

Los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 58,6%, inferior al registrado en febrero del año anterior (62,4%), relacionado principalmente a la menor molienda de oleaginosas y a una disminución en la producción de carne vacuna. Según datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas registra en febrero una caída interanual de 21,9%, mientras que la producción de carne vacuna presenta una baja interanual de 8,2%.

Por último, arriba narrado que la refinación del petróleo muestra en febrero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,9%, agregando dentro del segmento que fue superior al registrado el mismo mes del año anterior (73,9%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.