El futuro de la industria y la IA en Argentina, ejes del 2° Congreso Productivo para el Desarrollo

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA fue sede de la 2° edición del Congreso Productivo para el Desarrollo , un evento que reunió a más de 900 participantes para debatir el rumbo económico de la Argentina y donde el futuro de la industria y el impacto de la inteligencia artificial fueron ejes de los debates..

Organizado por Misión Productiva , el encuentro se centró en identificar los sectores y herramientas capaces de convertir el crecimiento en un desarrollo federal concreto.

La jornada inició con la presentación del "Manifiesto por un industrialismo del siglo XXI" , donde se planteó la necesidad de superar las visiones liberales y las sustitutivas tradicionales. Según los expositores Martín Alfie y Sol González de Cap, la industria debe ser una pieza central de la agenda nacional por su impacto en el empleo, la innovación y las exportaciones .

Sin embargo, el panorama actual presenta desafíos severos. Durante el panel industrial, Daniel Herrero (Prestige Auto) advirtió: “La industria automotriz va a tener cambios violentísimos en los próximos años, y si uno quiere sobrevivir tiene que ser competitivo” . Asimismo, subrayó la importancia de la inversión en I+D, señalando que “si hay una política estatal podemos crecer con IA, robótica, pero alguien tiene que darnos esa materia prima” .

Por su parte, Javier Viqueira (Adox/ADIMRA) pidió nivelar las condiciones frente al capital extranjero, advirtiendo que “es imposible que Vaca Muerta absorba el entramado del conurbano”. En sintonía, Marysol Rodríguez (Sinteplast) destacó el compromiso del empresariado local: “cuando perciben que hay una oportunidad, los empresarios industriales nacionales son los primeros que invierten”, aunque alertó que hoy la mano de obra en el país es la más cara comparada con otros países de la región donde operan.

El impacto de la Inteligencia Artificial

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Sergio Kaufman, ex presidente de Accenture, quien analizó cómo la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el mundo laboral. Kaufman lanzó una advertencia preocupante sobre la inserción laboral de las nuevas generaciones: “La inteligencia artificial no destruye la carrera laboral, sino que destruye los primeros peldaños. Los primeros uno, dos y tres escalones ya no están y hacen muy difícil a los jóvenes empezar su carrera laboral”.

2° Congreso Productivo para el Desarrollo 2° Congreso Productivo para el Desarrollo organizado por Misión Productiva Mision Productiva

Ante esta realidad, Kaufman señaló que el proceso de IA “nos obliga a repensar en la manera de resolver los problemas de las últimas décadas”, enfatizando la necesidad de capacidades y formación estratégica.

Motores exportadores y valor agregado

El cierre del congreso estuvo dedicado a los sectores que pueden "mover la aguja" de la economía argentina: minería, agroindustria, energía y servicios basados en el conocimiento.

Agroindustria: Manuel Ron (Bio4) contrastó la situación local con la de otros líderes mundiales: “Países como Brasil y Estados Unidos agregan valor al 80% de su producción de maíz; en Argentina exportamos el 80%” .

Manuel Ron (Bio4) contrastó la situación local con la de otros líderes mundiales: . Minería: Alejandra Cardona (CAEM) resaltó que “el impacto en las comunidades y provincias es enorme: empleo de calidad y con informalidad casi inexistente” . Sin embargo, Matías Baglietto (CAPMIN) reclamó estabilidad, recordando que “escribimos una Ley Minera con estabilidad fiscal y no se cumplió” , y advirtió que no es posible competir contra las subvenciones de potencias como China.

Alejandra Cardona (CAEM) resaltó que . Sin embargo, Matías Baglietto (CAPMIN) reclamó estabilidad, recordando que , y advirtió que no es posible competir contra las subvenciones de potencias como China. Economía del Conocimiento: Verónica Asla (Argencon) defendió la ley del sector, pero expresó su preocupación por el capital humano: “Estamos preocupados por el futuro: chicos que no terminan la escuela, la carrera, que no pueden aprender un idioma”.

2° Congreso Productivo para el Desarrollo Más 900 referentes de distintos sectores productivos participaron del 2° Congreso Productivo para el Desarrollo organizado por Misión Productiva Mision Productiva

Hacia un consenso estratégico

El debate concluyó con la premisa de que el desarrollo íntegro de la cadena productiva “depende de una política industrial federal”, según afirmó el consultor Nicolás Arceo. El Congreso se consolidó como un espacio de articulación para construir consensos sobre una agenda de producción, trabajo e innovación.

Como sostiene Misión Productiva, el objetivo final es que el desarrollo productivo ocupe un lugar central en el debate económico para impulsar un crecimiento sostenido en todo el territorio nacional.