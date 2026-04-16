El costo de la construcción registró una suba de 2,5% en marzo, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice del Costo de la Construcción (ICC) de marzo, el cual subió 2,5% respecto a febrero e hizo trepar hasta 6,9% al acumulado del primer trimestre.

Criar un niño de menos de un año de edad superó los $500.000 en marzo, según el Indec

La construcción volvió a caer en febrero, pero mantiene una leve mejora en el año, según el Indec

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el dato sobre el ICC corresponde al Gran Buenos Aires (GBA) y la atribución del alza responde a tres factores, que son materiales (1,8%), mano de obra (3,4%) y gastos generales (1,8%).

El ítem de mano de obra incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)” del 31 de marzo de este año, y es aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde marzo de 2026 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución.

Asimismo, el informe detalló este ajuste salarial también incidió en el capítulo "Gastos generales" , debido a que este contiene el ítem " Sereno", que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

El costo de la construcción subió 2,5% en marzo de 2026 respecto del mes previo

A su vez, la actividad de la construcción presenta varios tipos de organización empresarial. Para este indicador se ha considerado aquel en que "la empresa constructora asume parte de los trabajos y otros los subcontrata".

Por otro lado, se ha supuesto que las tareas de albañilería y hormigón armado son ejecutadas por una empresa constructora con personal propio y son supervisadas por un capataz de primera, mientras que se subcontrata la mano de obra de yesería, pintura y la de las instalaciones sanitarias, contra incendios, de gas y eléctricas.

"Los valores de este capítulo corresponden al costo de la mano de obra de obras civiles de arquitectura ubicadas en la región de cobertura del indicador: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense”, señaló el Indec.

Materiales y gastos generales

En el apartado denominado materiales indica que “se seleccionaron por la importancia de su incidencia en el costo total de la obra, manteniéndose una cobertura mínima del 95% dentro de cada ítem de obra”.

Por último, el segmento de Gastos generales incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de marzo a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

construcción El costo de la construcción subió 2,5% en marzo por alzas de precios en materiales, mano de obra y gastos generales.

Asimismo incluye una actualización autorizada por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca. Finalmente, se incorpora una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas.

Cuánto aumentaron los ítems de obra durante marzo