La construcción volvió a caer en febrero, pero mantiene una leve mejora en el año, según el Indec

La actividad de la construcción volvió a mostrar signos de debilidad en febrero , con una caída interanual del 0,7% y un retroceso del 1,3% respecto de enero en la medición desestacionalizada, según el último informe del Indec, que se conoció ayer.

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A pesar de este desempeño negativo en el mes, el sector mantiene un leve crecimiento en lo que va del año: el acumulado del primer bimestre registra una suba del 0,3% frente al mismo período de 2025.

El comportamiento de los insumos refleja un escenario heterogéneo, con subas en algunos rubros y caídas marcadas en otros.

Entre los materiales con mejor desempeño interanual se destacan el hormigón elaborado (+15,7%), las pinturas para construcción (+14%) y el conjunto de insumos que incluye grifería y vidrio (+17%).

En contraste, los mayores retrocesos se registraron en pisos y revestimientos cerámicos (-25%), mosaicos graníticos (-21,5%), yeso (-18,9%) y ladrillos huecos (-12,1%).

Según detalla el informe del Indec, esta dispersión confirma que la actividad no se recupera de manera homogénea, sino con segmentos puntuales que traccionan mientras otros siguen en caída.

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El empleo y los permisos muestran señales positivas

En paralelo, algunos indicadores vinculados a la actividad muestran una leve mejora.

El empleo registrado en la construcción creció 3,6% interanual en enero de 2026, alcanzando más de 386.000 puestos en el sector privado.

También la superficie autorizada para construir evidenció un incremento del 3,1% interanual, con más de 1,3 millones de metros cuadrados aprobados en enero.

Estos datos sugieren cierto dinamismo en la fase inicial de proyectos, aunque todavía no se traduce plenamente en actividad efectiva.

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Expectativas estables, pero con cautela en el sector

De cara a los próximos meses, las expectativas empresarias se mantienen mayormente estables. Según la encuesta cualitativa del Indec, cerca del 70% de las empresas que realizan obras privadas y más del 60% de las vinculadas a obra pública creen que el nivel de actividad no cambiará entre marzo y mayo.

Sin embargo, persisten factores de incertidumbre. Entre quienes prevén una caída, las principales preocupaciones son la baja de la actividad económica, los altos costos de la construcción y los problemas en la cadena de pagos.

El panorama de la construcción muestra, así, una recuperación incipiente pero todavía frágil. Mientras algunos indicadores —como el empleo y los permisos— anticipan una posible mejora, la caída mensual y la debilidad de varios insumos reflejan que el sector aún no logra consolidar una tendencia sostenida de crecimiento.

En este contexto, la evolución de la actividad económica general, el acceso al financiamiento y la estabilidad de los costos aparecen como variables clave para definir el rumbo del sector en los próximos meses.