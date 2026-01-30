Paritarias UOCRA: Mendoza frente al nuevo mapa salarial de la construcción para febrero

Los trabajadores locales de la construcción recibirán el segundo tramo del incremento y el bono por categoría con relación a lo acordado en paritarias.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) puso en marcha el cronograma de pagos para febrero, consolidando el esquema acordado en las paritarias. En la provincia de Mendoza, los trabajadores del sector verán reflejado un aumento del 1,8%, el cual se calcula sobre los salarios básicos que estaban vigentes al 31 de diciembre pasado.

Este ajuste se complementa con el 2% que ya fue otorgado durante el mes de enero, lo que representa un incremento acumulado del 3,8% para el inicio del año.

Este ajuste salarial tiene un alcance total sobre todas las categorías que se encuentran bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75. La actualización busca sostener el valor de la mano de obra en el mercado local, impactando directamente en el sueldo básico de los operarios antes de que se reanuden las negociaciones paritarias previstas para mediados de este mes.

Un punto central de la liquidación de febrero es la incorporación del bono mensual no remunerativo, un beneficio que se percibe de manera quincenal. Para Mendoza, que está integrada dentro de la Zona A del escalafón nacional, los montos adicionales han sido fijados con una escala que premia la especialización técnica. De esta manera, un oficial especializado en las obras locales recibirá un adicional de $121.800, mientras que para la categoría de oficial el monto será de $112.200.

Para el resto del escalafón en la provincia, los medios oficiales percibirán un bono de $102.800. En tanto, las categorías de ayudante y sereno cobrarán un extra de $96.800 cada una. Es importante destacar que, aunque estas sumas no forman parte del salario básico a efectos de otros cálculos indemnizatorios, sí están sujetas a los aportes correspondientes a la obra social, garantizando la sostenibilidad del sistema de salud para los trabajadores y sus familias en la región.

Vigencia del acuerdo y el horizonte de marzo El actual convenio tiene una vigencia establecida hasta el 28 de febrero de 2026. Sin embargo, dada la necesidad de mantener actualizados los ingresos frente a la evolución de los costos, las partes ya han agendado un nuevo encuentro para el próximo 19 de febrero. En esa instancia, los representantes gremiales y las cámaras empresariales de la construcción analizarán el comportamiento de la actividad y discutirán los nuevos ajustes que deberán regir a partir de marzo.