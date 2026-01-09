La construcción se esperanza con la mejora en la venta de materiales

El Índice Construya (IC) releva la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de insumos y materiales para la construcción . A partir de los productos que venden y producen las empresas que integran el grupo, todos los meses se relevan las cantidades vendidas.

Así, se observó en diciembre una señal de recuperación . Según el informe, el indicador registró un avance mensual desestacionalizado de 3,26% y se ubicó 3,2% por encima del nivel de diciembre de 2024.

El dato se publica luego de que el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), registrara un mal desempeño en noviembre. Mes en el que también Construya relevó datos negativos. Sin embargo, el fin de año cerró con esperanzas renovadas.

Con este desempeño, los despachos de materiales cerraron el mes con un incremento interanual del 5,8%. Así, luego de algunos meses de baja el sector se esperanza con una mejora frente a los registros del año anterior.

Desde la entidad destacaron que las perspectivas para el nuevo año son más favorables que las de 2025, al que calificaron como “complejo”. “En Construya creemos que el año que se inicia puede ser mejor, en la medida en que el horizonte de planeamiento se despeje”, detacaron a través de un comunicado.

Agregaron que para ello será clave la caída de la tasa de interés, junto con un resurgimiento de la oferta de crédito tanto para capital de trabajo como para inversión. Otro punto clave que pusieron en foco fue el dinamismo del mercado inmobiliario lo que será un factor clave para impulsar el lanzamiento de nuevos proyectos de construcción.

El Índice Construya contempla la comercialización de una amplia gama de insumos para la construcción. Entre ellos ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos y revestimientos cerámicos, así como materiales eléctricos y electrónicos.

El Grupo Construya está integrado por empresas líderes del sector, entre las que se encuentran ALUAR – División Elaborados, Grupo Dema, LaterCer SA – Cerámica Quilmes SA, PLAVICON, entre otras, que en conjunto reflejan la dinámica de un segmento clave para la actividad económica y el empleo.